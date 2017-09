Rentrée solennelle de l'UPF le 28 septembre

PAPEETE, le 20 septembre 2017 - Jeudi prochain, l'université de Polynésie française organise sa rentrée solennelle. Elle aura lieu dans le grand amphithéâtre A1 à partir de 14h30.



C'est le docteur et président Patrick Capolsini de l'université de la Polynésie française qui ouvrira le bal. La rentrée solennelle de l'Université de la Polynésie française débutera, dès 14h30, avec un discours de son président. Il présentera les grandes échéances de l'année et des défis à venir pour l'UPF.



Dans un deuxième temps viendra la célébration de la réussite des étudiants avec la cérémonie du parrainage des majors de promotion de licence 2016-2017. Ce dispositif s’inscrit dans la politique de partenariat entre l’université et les entreprises locales et vise à promouvoir l’intégration professionnelle des étudiants. Les majors de promotion de licence de l’année 2016-2017 seront récompensés.

Dans ce but, des entreprises privées partenaires attribueront à ces étudiants, les plus méritants, une aide financière de 100 000 francs ou équivalent pour leur permettre de poursuivre leurs études ou d’entrer plus sereinement dans la vie active.



A l’issue de la cérémonie, le Professeur Christopher Ballard, professeur à l’université de la Polynésie française et professeur agrégé en histoire du Pacifique à l’Université nationale australienne de Canberra présentera sa leçon inaugurale sur le thème « L’avenir du passé en Océanie ».



Enfin, cette rentrée solennelle de l’UPF marquera le début de la saison événementielle du 30e anniversaire de l’université.



Cette saison anniversaire sera ponctuée, notamment, par l’organisation de 2 colloques à l’UPF. Le premier aura pour thème "le droit de la concurrence en Polynésie française et dans les économies insulaires du Pacifique" et se déroulera les 21 et 22 novembre. Le second tentera d'apporter la réponse à la question "quels droits pour la sécurité alimentaire en Asie-Pcifique?" et se tiendra les 21,22 et 23 novembre.