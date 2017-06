Rénovation du Centre des métiers de la mer de Polynésie française

PAPEETE, le 06/06/2017 - La ministre du Travail et de la formation professionnelle, présidente du conseil d’administration du Centre des Métiers de la Mer de Polynésie française (CMMPf), Tea Frogier, ainsi que les membres du conseil d’administration de cet organisme, ont visité vendredi, dans la zone administrative de Motu Uta, les ateliers du centre récemment rénovés.



En effet, afin de dispenser les formations professionnelles maritimes dans des conditions optimales, le centre a procédé à la rénovation et à la mise aux normes des ateliers dédiés à la formation " mécanique ", " électrotechnique " et " Froid ". Par ailleurs, une salle de cours dédié à l’informatique a été agencée et équipée. Outre, les travaux de rénovation, le centre a également investi dans l’achat de matériels pédagogiques indispensables pour la dispense des formations.



Ainsi, le coût des travaux s’élève à près de 15 millions Fcfp et celui relatif à l’acquisition du matériel pédagogique à 25 millions Fcfp.