René Bidal rend hommage à Bruno Barrillot

PAPEETE, 27 mars 2017 - Le haut-commissaire de la République en Polynésie française a transmis lundi un communiqué d'hommage à Bruno Barrillot, décédé samedi dans sa 77e année :



" Avec une détermination sans faille et des convictions personnelles fortes, Monsieur Bruno Barrillot s'est engagé, sans compter, pour faire reconnaître les conséquences des essais nucléaires.



Il a été entendu, ainsi que les associations qui l'ont accompagné, par le Président de la République lors de la visite en Polynésie française en février 2016. Cela s’est traduit par plusieurs résolutions fortes de l’Etat dont en dernier lieu la suppression du risque négligeable dans la loi du 28 février 2017 relative à l’égalité réelle.



Je m'associe à la douleur de sa famille et de ses amis et tiens à leur exprimer mes sincères condoléances et ma compassion dans cette épreuve ".