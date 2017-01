René Bidal fait le point sur les dossiers entre l’Etat et le Pays

Conformément à l'objectif qu'a exprimé le Président de la République, lors de sa venue le 22 février 2016 et encore, hier, le 16 janvier lors des vœux qu’il a prononcés au Ministère des Outre-mer, l'égalité entre les territoires ultra-marins et l'hexagone doit être attachée à l'idéal républicain. C'est pour atteindre cet objectif qu'une loi relative à l'égalité réelle inspirée des conclusions du rapport LUREL est, en ce moment même, soumise au Parlement (séance publique au Sénat le 17 janvier 2017). Elle se déclinera par territoire via des conventions particulières et, s'agissant de la Polynésie française, au travers de ce qu'il avait été convenu d'appeler "l'accord de Papeete". La loi va en effet prévoir des plans de convergence qui, pour la Polynésie française, correspondra aux "accords de Papeete". Préalablement à ce plan de convergence, depuis déjà de nombreuses semaines un document fait l'objet d'échanges itératifs entre le gouvernement de Polynésie française et le ministère des Outre-mer. Ce travail a pour ambition de lister les sujets qui seront, évidemment, inscrits dans le prochain plan de convergence pour la Polynésie française. Ce texte continue à être examiné par les parties prenantes et si aucune date n'est encore arrêtée désormais elle devrait être proche car c’est le souhait réitéré que le Président de la République vient d’exprimer

A la suite du rapport d'information du 8 juillet 2015 que Jean-Jacques Urvoas a rendu en qualité de Président de la Commission des lois de l'Assemblée nationale, qu'il était avant d'être nommé Garde des Sceaux, de nombreux travaux ont été menés pour procéder à un ajustement de la loi organique du 27 février 2004. Le gouvernement de la République française a la volonté de déposer le texte au Sénat avant la clôture de la session parlementaire et entend mener à son terme le processus législatif qui sera amorcé avant les élections, présidentielle et législatives, de 2017. Dans un premier temps, le projet sera, en effet, examiné courant janvier, en conseil des ministres. Sur ce sujet, je rappelle que c'est ce parlementaire qui est à l'origine de la prise en compte effective d'une volonté qui était depuis longtemps exprimée par le Pays. Pour autant, le statut de 2004 prévoit déjà de nombreuses compétences que le gouvernement polynésien a à cœur d’exercer pleinement

En l’Etat actuel des choses, nous avons donné un texte pour avis aux institutions du Pays, l’avis a été rendu, nous avons renvoyé la proposition réglementaire au Conseil d’Etat qui va donner lui même un avis, nous verrons comment tout cela se traduit, mais je ne pense pas, en effet qu’a ce stade, la notion de risque négligeable disparaisse du texte final qui sera décidé et adopté.

Je rappelle que l’engagement de l’Etat dans le RSPF n’est pas permanent mais a fait l’objet d’un accord triennal qui courre de 2015 à 2017. La dotation globale est de 1,4 Milliards par an versée en deux fois. Les versements font suite à des réunions de Copil auxquelles participent le Pays, l’Etat, la France par visio-conférence. Lors de ces Copil, un point est fait sur les engagements du Pays vis à vis de la réforme structurelle de la PSG. Un premier versement de 700 Millions a été effectué en juin suite au premier Copil. La deuxième enveloppe est prévue à l’autorisation d’engagement, une lettre est à la signature sur le bureau de la ministre. Nous comprenons l’urgence, c’est une nécessité pour le Pays, comme le rappelait Edouard Fritch. Je constate que dans les missions qui sont attribuées au nouveau ministre de la santé figure en très bonne place la reforme de la PSG, c’est quelque chose que j’encourage, car c’est structurant pour le pays, mais néanmoins, je sais que cela va demander du temps. Et je comprends le gouvernement local dans son travail préalable, car au delà des chiffres et des orientations que l’on souhaite donner, il y a des négociations. Une réforme structurelle, cela suppose des négociations avec de nombreux professionnels et de nombreux corps sociaux. Donc on ne peut pas demander au président Fritch et à son gouvernement de régler en 18 mois une nécessité qui s’est fait ressentir depuis de nombreuses années, à commencer par le régime des retraites. C’est une approche globale et complexe et il faut laisser le temps nécessaire pour que les conclusions soient acceptées et légitimes. C’est un travail en profondeur et tout ce qui pourra être fait pour aider le gouvernement polynésien dans ce travail sera fait par les services de l’Etat que je représente.

Tout d’abord il faut rappeler que la contribution au CSPE en France représente 16% de la facture des consommateurs. Cela représente 7 milliards d’euros versés dans une caisse de péréquation, dans le but de pérenniser la notion de service public. On peut donc considérer la nature fiscale de cette contribution. En terme de fiscalité, la Polynésie française, comme la Nouvelle Calédonie disposent d’un statut d’autonomie. Ces deux collectivités ne sont donc pas intégrées dans le dispositif du CSPE ( il n’y a pas de prélèvements sur les factures des consommateurs polynésiens) . Il semble donc compliqué qu’il y ait une contribution, sauf par voie conventionnelle. Dans le cadre de l’égalité réelle, et par soucis de connivence de régulation de l’énergie, on peut imaginer qu’une convention soit rédigée – attention, je ne dis pas qu’elle va l’être- mais il ne peut y avoir de transportation du dispositif en l’état.



Le rapport de l'Inspection générale des affaires culturelles a été remis au gouvernement de la Polynésie française fin décembre 2016. Une nouvelle convention est en rédaction terminale, dans la perspective d'une signature avant la fin de ce trimestre. Des échanges entre le ministère de la culture et de la communication et le gouvernement de Polynésie française vont avoir lieu très prochainement pour tenir ces délais contraints. Les choses avancent très positivement et en concertation étroite avec le gouvernement local. L'inspection générale, que j'ai longuement rencontré au cours de la mission, a rendu des conclusions qui répondent amplement et positivement aux demandes et observations que l'ensemble des acteurs locaux lui ont fait part au cours de sa mission.

La Garde des Sceaux a saisi, le 18 juin 2014, la commission d’instruction de la cour de révision (rattachée à la chambre criminelle de la cour de cassation). Comme suite, des commissions rogatoires successives ont été confiées au vice-président, chargé de l’instruction au tribunal de première instance de Papeete. Les derniers actes d’instruction devraient être transmis à la cour de révision (commission de l’instruction), au cours de ce premier trimestre 2017.