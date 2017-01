Réhabilitation de l'immeuble Van Bastolaer : l'appel d'offres est lancé

PAPEETE, le 3 janvier 2016 - Tahiti Nui Aménagement et Développement (TNAD), en charge de la réhabilitation de l'immeuble du quartier de Mamao, à l'abandon depuis de nombreuses années, vient de publier un appel d'offres pour les travaux. Les dossiers peuvent être envoyés jusqu'au 23 janvier.



L'appel d'offres concerne 14 lots : gros oeuvre, charpente, plomberie, espaces verts, entre autres. L'immeuble Van Bastolaer, situé dans le quartier de Mamao a Papeete mérite un grand rafraîchissement. Ce devrait être chose faite dans les mois qui viennent. TNAD, maître d'oeuvre, a publié un appel d'offres pour réaliser les travaux de réhabilitation. La consultation et le retrait du dossier se fait auprès du secrétariat de TNAD.



Les candidats ont jusqu'au 23 janvier à midi pour remettre leur offre.



Dans quelques mois, l'immeuble Van Bastolaer, souvent qualifié de "verrue urbaine", ne pourrait être plus qu'un lointain souvenir.