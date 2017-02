PUNAAUIA, le 16 février 2017 - Dans le prolongement de la grande exposition "Tiki", le Musée de Tahiti et des îles - Te Fare Manaha organise plusieurs événements sur le thème du tiki. Performances artistiques, concours d'arts plastiques, soirée "mise en lumière" et expositions sont à découvrir jusqu'au 19 mars.





"Nous souhaitons valoriser le tiki, car c'est un acteur fort de la culture polynésienne", a expliqué Heremoana Maamaatuaiahutapu, lors de la conférence de presse organisée hier matin dans l'espace Farereira'a du Musée de Tahiti et des îles. Et le ministre de la Culture de s'interroger : "Quelle vision du tiki avons-nous aujourd'hui ?" C'est là tout le sens des événements que met en place Te Fare Manaha pendant plusieurs mois. Depuis le 15 septembre 2016, la grande exposition "Tiki", menée par les commissaires Tara Hiquily et Christel Vieille-Ramseyer, rend hommage à cette icône marquisienne et tente de percer ses mystères les plus secrets. Jusqu'au 19 mars, le public pourra découvrir cette fois les "regards contemporains sur le tiki" de nos artistes polynésiens. "Une passerelle entre les mondes traditionnel et moderne, qui est aussi une manière de préparer la création du futur centre culturel", a ajouté le ministre ad-hoc.