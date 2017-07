Réforme de la santé : une véritable offre de soins décentralisée dans les communes

PAPEETE, le 26 juillet 2017 - Ce mardi, les services de la santé ont présenté aux élus de Tahiti et Moorea le projet d’établissement de soins de santé primaire et de prévention. Si la nouvelle a été bien accueillie dans l'ensemble, certaines communes émettent des réserves.



"L'ancienne vision de la santé : c'est terminé." C'est ce qu'a annoncé Philippe Biarez, chef de projet de la direction de la santé, aux élus et conseillers techniques des communes des îles de Tahiti et Moorea ce mardi. Au cours de la matinée, ces derniers ont découvert le projet de création des établissements primaires de soins de santé en Polynésie. Il fait suite et s’intègre au schéma d’organisation sanitaire voté par l’assemblée en 2016. Objectif : repenser, modifier et améliorer le système de santé polynésien.



"Aujourd'hui, les dispensaires et les centres de soins dans les communes sont des endroits où il n'y a pas plus vraiment de responsable. Il faut donc créer un centre régit par un responsable d'équipe pluridisciplinaire. C'est aussi une équipe à faire collaborer avec le secteur privé. Ensuite, il faut investir sur les démarches de qualité : avoir des protocoles à respecter, soigner de la même manière partout, en respectant les approches scientifiques" , détaille Philippe Biarez, chef de projet.



La direction de la santé veut mettre en place des établissements de soins de santé primaire dans chaque commune de Polynésie. Soins curatifs, mais aussi préventifs et promotionnels seront offerts aux patients. De plus, ces centres seront dotés d'une équipe pluridisciplinaire.



"Il s'agira aussi de créer un comité de santé pour que tous les partenaires travaillent en cohérence. Le maire sera le président de ces comités de santé" , précise le chef de projet. Plusieurs unités de fonctionnement sont prévues : accueil et transfert d'urgence, hospitalisation de proximité, accouchement, traitement de proximité du cancer ou encore de long séjour. "Le CHPF (Centre hospitalier de la Polynésie française NDLR) nécessite énormément de moyens. La situation n'est pas satisfaisante, commente le chef de projet. Les malades arrivent dans un état grave donc il nous faut trouver des moyens en amont."