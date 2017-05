Réforme de la réglementation : Pe'ape'a chez les clubs de plongée

Aujourd'hui le monde de la plongée sous-marine en Polynésie est plus divisé que jamais. "Nous nous trouvons confrontés, aujourd'hui, avec regret, à une opposition entre l'école française et les standards internationaux", regrette Frédéric Thibur. Il ajoute : "Petits clubs ou grands clubs, aux termes de la loi, cela ne change rien. Il y a un point, effectivement, pour lequel le territoire n'a pas voulu en démordre : la nécessité d'avoir quelqu'un sur le bateau en sécurité surface. Je l'ai dit au territoire, c'est lourd pour les petites structures, mais aussi pour les grosses. J'étais contre. J'avais demandé qu'on redonne que la responsabilisation au directeur de plongée. Cela va coûter cher à toutes les structures."



Christophe Serin est moniteur de plongée patenté. Il résume la situation : " je trouve que cette réforme a été faite sans aucune concertation avec les institutions faites pour cela. Sous couvert de sécurité, c'est surtout un projet fait pour défendre des intérêts privés."



La direction de la Jeunesse et des Sports répond à tout cela par la voix d'Anthony Pheu, son directeur. "Le Pays répondra à la lettre ouverte aujourd'hui. Il faut comprendre que, dans ce projet de loi, les axes du Pays sont la rénovation d'un texte qui est obsolète, favoriser l'emploi polynésien et répondre à une demande touristique en toute sécurité pour des pratiquants qui viennent de l'international." Pour ce qui est de la participation d'acteurs privés dans la rédaction et l'élaboration du projet de loi, Anthony Pheu indique que "le texte a été écrit par la DJS, prérédigé par le Tourisme en amont". "Nous l'avons écrit, nous avons consulté les professionnels en mars et nous l'avons fait passer en conseil des ministres pour pouvoir espérer avoir un maximum de sécurité et de rénovation pour la campagne de juillet. C'est légitime qu'ils craignent et qu'ils soient inquiets, mais nous ne consultons pas plus les uns que les autres.", précise-t-il. Et de conclure : "En tant que directeur de la Jeunesse et des Sports, je ne laisserai pas quelqu'un qui a des intérêts économiques, personnels, partisans, peu importe, écrire une loi de Pays à la place du Pays, ce n'est pas possible."



Les représentants des organismes signataires de la lettre ouverte sont convoqués demain de 10 heures à 11h30 au Conseil économique, social et culturel (CESC) pour être entendus par la commission "éducation-emploi". Le CESC devrait étudier ce texte lors de l'assemblé plénière, le mardi 16 mai à 8h30. Les professionnels du secteur seront présents.