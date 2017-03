PAPEETE, 16 mars 2017 - La direction de l’aviation civile de la Polynésie française (DAC-PF) a entrepris cette semaine une campagne de réduction d’obstacles végétaux aux abords de l’aérodrome de Moorea, en collaboration avec la direction de l’équipement.



La direction de l’aviation civile de la Polynésie française est chargée, depuis le 1er janvier 2017, des missions d’entretiens et de maintien des infrastructures aéroportuaires, jusqu’alors assurer par la direction de l’équipement.



Dans le cadre de ses nouvelles compétences, la DAC-PF a engagé un état des lieux de l’ensemble des plateformes aéroportuaires, afin de prioriser les actions relatives au maintien de la sécurité des vols. Ces actions incluent la réduction des obstacles et notamment ceux de l’aérodrome de Moorea. La réglementation aéronautique prévoit un plan de dégagement qui réglemente l’altitude des éléments au voisinage des aérodromes.



Ces travaux vont permettre à Air Tahiti d’assurer un transport touristique à pleine masse marchande sur l’île de Moorea, et d’assurer ainsi des dessertes touristiques triangulaires pour les Sous-le-Vent.



La direction de l’aviation civile tient à remercier les riverains, particulièrement les propriétaires du Golf de Moorea et ceux des parcelles avoisinantes, pour leur accompagnement lors de cette opération.