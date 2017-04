Record de participation pour la seconde édition du Trail Aito Sport

PAPEETE, le 10 avril 2017 - C’est samedi 8 avril que s’est tenu le Trail Aito Sport organisé par l’AS Tefana Athlétisme, sous l’égide de la Fédération d’Athlétisme de Polynésie Française.



Record de participation pour cette deuxième édition très réussie qui a rassemblé 312 athlètes, 221 coureurs et 91 marcheurs, le long d’un magnifique parcours naturel dans le domaine du Camica au-dessus de la Mission.



Les 312 participants s’étaient donné rendez-vous devant la boutique Aito Sport rue Mgr Tepano Jaussen à Papeete pour un départ à 14 h 30.



Pour les coureurs, le parcours s’étalait sur 10km de long du centre-ville au plateau où se dresse la croix blanche de la Mission puis jusqu’à "La résurrection" au sommet de la colline, dans les sous-bois du domaine du Camica. Si le soleil était au rendez-vous au début du parcours ; c’est sous des trombes d’eau que les coureurs ont effectué leur parcours dans les sous-bois, rendant les sentiers glissants.



Pour les marcheurs le parcours était raccourci à 5 km environ, avec un dénivelé cumulé positif de 250 mètres environ, du centre-ville et le long du chemin de croix du rosaire pour passer devant la croix blanche et terminer la boucle pour regagner le presbytère. Du pied de la croix, ils ont pu admirer la vue sur la ville de Papeete, le port, l'océan ainsi que l'île de Moorea en fond de tableau.



Les jalonneurs, membres de la fraternité St-Jean de la Croix, étaient présents tout au long du parcours pour guider les athlètes.



De nombreux participants ont exprimé leur gratitude d’avoir pu découvrir le très beau domaine du Camica surplombant la Ville de Papeete.



Les organisateurs tiennent à remercier chaleureusement tous les bénévoles et sympathisants ainsi que le Camica, la Fraternité St Jean de la Croix et la Fédération Polynésienne de Protection civile, sans qui cette grande fête n’aurait pas pu se dérouler.