Record d’affluence pour la Nuit des Musées au musée de Tahiti et des îles

PUNAAUIA, le 21 mai 2017 - Très beau succès samedi soir pour la sixième Nuit des Musées au Musée de Tahiti et des îles : plus de 1400 personnes ont pu profiter de l’ouverture nocturne de l’établissement.



Des animations, des ateliers, des visites guidées ainsi que des projections des films du FIFO étaient proposés gratuitement et ont attiré un public nombreux et familial. La chasse aux étoiles au ‘mori pata’ dans les jardins, ainsi que la mise en lumière du parc, ont été particulièrement appréciés par le jeune public. Les visites guidées, notamment avec des tableaux vivants, ont permis au public de redécouvrir la richesse des collections du Musée de Tahiti.



Conçu dans un esprit festif et familial, afin de proposer une vision plus ludique des institutions muséales, cette manifestation européenne rencontre un vrai succès notamment en France mais aussi au fenua. L’an dernier, la soirée avait réunie 800 personnes ; le programme d’animations conçues spécialement pour les familles cette année a séduit un public encore plus nombreux.



La prochaine manifestation grand public au Musée de Tahiti est prévue en septembre pour les journées du patrimoine. Des animations autour des collections et des ateliers seront également prévus pour poursuivre cette approche ludique et festive de la découverte de notre patrimoine.