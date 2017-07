Réchauffement: les décollages d'avions seront plus difficiles

New York, Etats-Unis | AFP | jeudi 12/07/2017 - Les avions aussi tirent la langue face au réchauffement: de plus en plus d'appareils vont devoir lâcher du lest dans les décennies à venir s'ils veulent décoller aux heures les plus chaudes de la journée, selon une nouvelle étude de l'université Columbia.

Comme l'a montré l'annulation d'une quarantaine de vols le mois dernier au départ de Phoenix, en pleine vague de chaleur dans l'Arizona, les avions ont plus de mal à décoller quand la température grimpe.

En chauffant, l'air perd en densité. Et dans un air moins dense, les ailes des avions perdent de la portance, souligne un communiqué résumant cette étude menée par un doctorant de l'université new-yorkaise, Ethan Coffel, avec le climatologue Radley Horton.

La seule solution, si on ne veut pas reporter le départ de l'avion, est d'alléger son poids, en réduisant la quantité de carburant, de fret ou le nombre de passagers, précise le communiqué.

Le réchauffement et la multiplication des vagues de chaleur comme celle qu'a connue Phoenix pourraient poser des problème à entre 10 et 30% des avions remplis à pleine capacité aux heures les plus chaudes, selon l'étude.

"La plupart des études jusqu'ici se concentraient sur l'impact de l'aviation sur le réchauffement climatique, et non l'inverse", souligne M. Horton.

Cette étude "pointe les risques inexplorés du changement climatique sur l'aviation" et "le potentiel substantiel pour des effets en cascades, économiques ou autres".

Les effets pourront varier selon le type d'avions et les aéroports - ceux dont les pistes sont les plus courtes comme La Guardia, à New York, ou qui sont soumis aux températures les plus chaudes, comme Dubaï, seront les premiers touchés.

Les aéroports des régions plus tempérées et dotés de pistes suffisamment longues devraient être moins affectés, comme Heathrow, à Londres, JFK à New York, ou Charles de Gaulle à Paris, selon l'étude.