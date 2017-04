Réception en l’honneur des sapeurs-pompiers à la Présidence

PAPEETE, le 28 avril 2017 - Les sapeurs-pompiers ont été reçus, jeudi soir, à la Présidence par le Président Edouard Fritch pour une réception organisée en leur honneur.



Rappelant les intempéries subies par la Polynésie les 22 janvier et 17 février derniers, le Président Edouard Fritch a ainsi tenu à remercier l’ensemble des sapeurs-pompiers, qu’ils soient militaires, civils ou bénévoles, et leur témoigner sa profonde reconnaissance pour leur dévouement, leur professionnalisme et leur courage pour l’aide apporté à la population lors de ces événements.



Un vibrant hommage a d’ailleurs été rendu au sapeur-pompier de Faa’a qui a perdu la vie au cours d’une opération de secours lors de ces intempéries.



A cette occasion également, deux conventions ont été signées, l’une concernant notamment la formation de tous les citoyens aux gestes qui sauvent. Pour une meilleure mutualisation des moyens, la création d’un centre de traitement des appels devrait en outre être mise en œuvre dans trois communes avant la fin de cette année.



Durant cette réception, plusieurs médailles ont été remises aux personnalités présentes. Actuellement en mission en Polynésie française, le colonel Eric Faure, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, a ainsi remis au président Edouard Fritch la médaille d’honneur fédérale pour son engagement en faveur des pompiers. La cérémonie s’est déroulée en présence notamment du président de la fédération polynésienne des sapeurs-pompiers, Gaston Tunoa, et du président du CGF (centre de gestion et de formation), René Temeharo.