Réaménagement du site de la Pointe Vénus : entre espoirs et inquiétudes

Bruno Jordan

Chef du service du Tourisme



"On retrouvera un parking à l'instar de la plage Vaiava"



" L'idée est vraiment de donner une nouvelle fraicheur au site en l'embellissant, notamment le parking pour avoir un endroit paysager. Une promenade également parce qu'aujourd'hui, nous avons du mal à distinguer la promenade piétonne qui va aller du parking jusqu'à la plage.



À côté, nous allons aménager une esplanade parce qu'aujourd'hui les touristes et la population qui se prennent en photo devant le phare sont obligés de reculer jusqu'au parking existant. L'idée est de faire une esplanade de manière à ce que les gens ne se retrouvent plus sur le parking, où c'est dangereux, mais sur une esplanade où ce sera piétonnier.



Sur le terre-plein, on retrouvera un parking à l'instar de la plage Vaiava. Le parking existant va rester, donc ce seront des places supplémentaires. Mais le rond-point va être un petit peu modifié puisque c'est à partir de ce rond-point là que les personnes prenaient des photos du phare. Du coup, il va être un petit peu décalé, mais il restera toujours. On a fait un accès pour les bus et les taxis et un autre pour les véhicules.



Jusqu'à aujourd'hui pour accéder au parking, il fallait passer par l'accès de l'association des pêcheurs To'a Hiro. Demain, il y aura deux chemins distincts, un pour les pêcheurs et l'autre pour accéder au site.



Nous travaillons sur les voies de réseaux et de distribution, les espaces verts, les modules de jeux qu'on rajoutera, les constructions de l'esplanade et de la pergola, et l'extension du quai à la demande des prestataires, pour favoriser le tourisme bleu. "