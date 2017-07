Raiatea : De nouveaux saccages autour du Tiare 'Apetahi

PAPEETE, le 31 juillet 2017 - Le week-end du 21 au 23 juillet des dégradations autour d'un pied de tiare 'apetahi ont été constatées à Raiatea. Cette plante est en voie de disparition, tout comme les espèces endémiques qui ont été endommagées, les associations dénoncent ces faits.



L'association Tuihana et la Fédération des associations de protection de l'environnement dénoncent dans un communiqué de presse des dégradations autour d'un plant de tiare 'apetahi sur le mon Te Mehani à Raiatea. " Entre le 21 et 23 juillet 2017, plusieurs personnes ont ouvert un sentier de 1,2 m de large sur 10 m de long afin de tenter d’accéder à un pied de tiare ‘apetahi en bord de falaise sur le plateau Te Mehani rahi. Pour ce faire, ils ont coupé de nombreuses plantes endémiques menacées d’extinction et indispensables à la survie de la tiare ‘apetahi et à a sa régénération naturelle ", rapporte l'association.

Le guide de randonnée Thierry Laroche a constaté les dégâts le lundi 24 juillet. Il a documenté les dégradations. L'association avec le soutien de la FAPE a décidé de porter plainte contre X auprès du procureur de la République.

Si les associations de protection de l'environnement de Raiatea montent au créneau de la sorte, c'est que la tiare 'apetahi est une espèce en voie d'extinction et extrêmement fragile, tout comme son environnement. Cette plante rare n'existe qu'à Raiatea et sur le mon Te Mehani, elle a été mise en danger par le fait de l'homme. Ainsi, " Face à ces récentes dégradations de la végétation du plateau Te Mehani rahi, l’association Tuihana et la Fédération des Associations de Protection de l’environnement (FAPE - Te Ora Naho), avec le soutien des associations membres, souhaiteraient rappeler les impacts importants et parfois irréversibles de certains comportements dans ce milieu naturel très fragile. "