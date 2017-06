Rachat du Manava Beach Resort de Moorea: l'autorité polynésienne de la concurrence dit oui

PAPEETE, le 07 juin 2017 - L'autorité de la concurrence a dit oui à HNA pour le rachat de l'hôtel Manava Beach Resort Moorea appartenant à la Société Compagnie Touristique Polynésienne.



Révélé lors du dépôt d'une demande d'autorisation d'acquisition à l'autorité polynésienne de la concurrence, début mai, le projet de rachat de l'hôtel Manava Beach Resort de Moorea a été validé par le gendarme de la concurrence.

La décision de l'autorité de la concurrence est parue au Journal officiel ce mardi 06 juin " Par décision n° 2017-CC-04 du 31 mai 2017, l'Autorité polynésienne de la concurrence a autorisé la concentration notifiée susmentionnée, conformément à l'article LP. 310-5 III du code de la concurrence. "



" Nous donnons l'autorisation au regard de la situation de concurrence. Le groupe HNA nous a déposé un dossier pour racheter le Manava. Nous avons examiné ce dossier et la situation de concurrence permet que le groupe HNA qui est déjà propriétaire de deux hôtels en Polynésie l'un à Moorea l'autre à Bora Bora puisse racheter le Manava ", indique Jacques Mérot, président de l'autorité polynésienne de la concurrence. Il ajoute " Ce que nous expliquons dans la décision, ça ne pose toujours pas de problème puisque le contrôle sur l'hôtel est un contrôle partagé puisque le propriétaire est le groupe HNA mas le gestionnaire est une société autre. Cela atténue l'effet de concentration et même sans cela à Moorea il y a une concurrence qui existe quand bien même le groupe HNA rachèterait cet hôtel. Le groupe HNA se trouve dans la même situation que se trouvait le groupe Grey et nous avions accepté pour le groupe Grey donc de la même manière nous acceptons pour HNA ."



Le groupe Grey avait annoncé en octobre 2016 le rachat du Manava Beach Resort & Spa de Moorea. L'autorité polynésienne de la concurrence avait donné son accord pour que le rachat se fasse, cependant il n'a jamais été conclu. Aujourd'hui, c'est donc le groupe HNA qui se porte acquéreur du Manava Beach Resort & Spa de Moorea. C'est le troisième rachat d'hôtel par le conglomérat chinois en Polynésie française.



L'autorité de la concurrence avait déjà donné son accord le 09 août 2016 pour que le conglomérat chinois Hainan rachète les hôtels Hilton Moorea et le Saint Régis Bora Bora considérant à l'époque que " L'opération n'entraîne aucun chevauchement d'activité entre les parties, le groupe HNA n'étant pas présent sur les marchés de l'hôtellerie en Polynésie française", et ainsi que "L'opération n'est donc pas susceptible de poser des problèmes de concurrence. Au contraire, la structure du marché devient en réalité plus concurrentielle à l'issue de l'opération" .



Ainsi, en plus du Saint Regis de Bora Bora et avec l'accord de l'autorité Polynésienne de la concurrence, le groupe HNA sera donc propriétaire de deux hôtels à Moorea le Manava Beach Resort et le Hilton.