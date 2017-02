Qui sont ces Polynésiens qui créent leur entreprise ?

Dès aujourd'hui, découvrez dans Tahiti Infos et sur les sites internet tahiti-infos. com et ccism.pf, une nouvelle rubrique : "Entrepreneurs du fenua" . Toutes les deux semaines, nous vous proposerons le portrait d'un créateur d'entreprise ou d'un porteur de projet, son parcours, ses difficultés, ses doutes, ses astuces. Vous découvrirez que la réalité des entrepreneurs polynésiens est loin des clichés. Parmi eux, on trouvera tous les représentants de notre société : des hommes et des femmes de tous âges, des mā'ohi, chinois, demis, popa'a et même des étrangers tombés amoureux de nos îles.Certains ont fait des études de commerce dans les meilleurs écoles et viennent de riches familles qui leur mettent le pied à l'étrier. Les plus nombreux ont appris sur le tas et utilisent les nombreuses sources de financement qui leur sont offertes. Beaucoup se lancent pour réaliser un rêve d'indépendance économique, d'autres ont eu une idée brillante et veulent changer le monde. La qualité qui les unit tous : une motivation à toute épreuve. Car si tout est fait pour aider les créateurs d'entreprise – en particulier par la Chambre de commerce, de l'industrie, des services et des métiers (CCISM), notre partenaire pour cette rubrique –, personne ne pourra porter leur projet à leur place. Leur succès dépendra au final de leur capacité à signer leurs premières ventes, assurer la qualité promise, respecter les délais et s'entourer des bonnes compétences... De longues heures de travail et de doute en perspective. Mais qu'ils se rassurent, ils ne sont pas seuls. La Polynésie comptait 48 600 entreprises en août dernier (dont 98 % avaient moins de 10 salariés), et plus de 2 500 nouvelles entreprises sont créées chaque année. C'est eux que nous retrouverons dans nos colonnes un mardi sur deux. Et peut- être qu'un jour, ce sera vous !