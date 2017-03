Quelques mesures nouvelles du projet d'accord de Papeete

Conséquences du nucléaire

- L’Etat et le Pays initient une démarche conjointe afin de déterminer le montant des prestations servies par la Caisse de prévoyance sociale (CPS) aux victimes des essais nucléaires reconnues par le régime d’indemnisation ;

- L’Etat s’engage à accompagner le Pays dans le cadre du traitement des maladies radio-induites par le biais d’une dotation d’investissement de 716 millions Fcfp, sur 3 ans, en faveur du service d’oncologie du Centre hospitalier territorial de la Polynésie française ;

- L’Etat et le Pays s’engagent à offrir " un appui médical, juridique et administratif " en faveur des victimes du nucléaire dans le cadre du dispositif d’indemnisation de la loi Morin ;

- Le montant de la Dotation globale d’autonomie (DGA) est " sanctuarisé et demeure au moins égal à celui constaté pour l’année 2011 ", soit 10,8 milliards Fcfp par an ;

- Mise en place d’un institut d’archives, d’information et de documentation sur la période historique des essais nucléaires (1966-1996) ;

- Engagement de l’Etat quant à la révision du procès Pouvana’a a Oopa.



Mesures de soutien en faveur de l’autonomie du Pays au sein de la République

- L’Etat finance la mise à niveau des applications comptables du Trésor public en Polynésie française notamment pour assurer la dématérialisation, la connaissance en temps réel de la trésorerie, de l’actif, de l’inventaire, des dépenses et recettes prises en charge, ainsi que la mise en œuvre de moyens modernes de paiement et de suivi des encaissements des redevances des communes ;

- Marché européen : l’Etat s’engage à travailler avec les institutions européennes et la Polynésie française, Pays d’outre-mer, pour améliorer son régime d’association et pour examiner l’opportunité d’une extension de l’Euro ;

- L’Etat soutien la volonté d’insertion de la Polynésie française dans son environnement régional. Il appuie les projets de coopération régionale au travers du Fonds de coopération économique social et culturel pour le Pacifique.



Mesure nouvelles visant à garantir les missions régaliennes de l’Etat

- L’Etat le Pays et les communes s’engagent à conclure une convention-cadre déterminant les modalités de financement, de construction et d’entretien des abris de survie dans les îles exposées ;

- L’Etat assure une aide matérielle de première nécessité aux communes et aux individus pouvant subir des sinistres, par l’intermédiaire du Fonds de secours pour les outre-mer ;

- L’Etat participe à la définition et à la mise en œuvre de programme de protection de la biodiversité en Polynésie française.