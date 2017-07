Quelques idées reçues sur la pêche hauturière en Polynésie française

En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement

On entend souvent que les réserves marines ne fonctionnent pas pour les poissons pélagiques car ceux-ci se déplacent sur de longues distances ; ils peuvent donc quitter les zones protégées et être capturés à l’extérieur. Il existe certes relativement peu de données sur les bénéfices écologiques des grandes réserves au niveau international, car celles-ci n’ont été établies que très récemment ; la plus ancienne a seulement 10 ans. Mais la science semble aujourd’hui unanime pour décréter que les grandes réserves sont efficaces pour préserver durablement les stocks pélagiques. C’est d’ailleurs pour cette raison que tous les pays du monde se sont engagés à protéger une partie de leur océan dans le cadre de l’ONU et que les experts de l’UICN recommandent la protection stricte de 30% des habitats marins de la planète. Plusieurs articles scientifiques montrent que certains poissons pélagiques (comme le thon jaune et la bonite) ne sont pas si mobiles et peuvent être protégés efficacement par une réserve (voir graphique). D’autres études montrent que les réserves peuvent aider les poissons à arriver à maturité sexuelle et à se reproduire avant d’être capturés. Enfin, une étude récente a montré que les réserves les plus efficaces étaient celles qui sont strictement protégée, bien surveillées et de grande surface. Malgré ces données, une poignée de scientifiques remettent encore en question les bénéfices des grandes réserves pour les stocks halieutiques. Certains d’entre eux sont financés par des lobbies de pêche industrielle pour bloquer les mesures de conservation. Cela étant, face à l’urgence écologique de l’état des stocks halieutiques dans le Pacifique, il semble important de rappeler le concept du "principe de précaution" formulé en 1992 dans la Déclaration de Rio : "".