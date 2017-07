Quelle vision pour la Polynésie de 2050 ?

Christopher Kozely (consul des Etats-Unis) et Hiria Ottino (consultant, spécialiste des relations avec la Chine)



Christopher Kozely : "Mes impressions sont que la Polynésie a besoin de se réveiller. On a un peu traîné ces dernières décennies. On doit développer les relations de la Polynésie et des États-Unis, en particulier dans le tourisme. Il faut construire plus d'hôtels, beaucoup d'Américains me disent que c'est impossible de trouver une chambre en Polynésie. Donc la suite logique serait de développer des projets hôteliers, avec une image différente du simple honey moon et beaucoup de nouvelles activités, un développement de l'éco tourisme, des randonnées, des trails de VTT… Plein d'activités sur Tahiti même. Il faut aussi diversifier l'économie, et je proposerais de faire jouer ce qui a marché par le passé. Hollywood adore filmer la Polynésie, et pour les attirer il faudrait faire de Tahiti un grand studio. Il y a plein de niches comme ça qui ne polluent pas, donnent du travail et créent un futur pour la Polynésie. Il y a aussi toutes les technologies américaines, les États-Unis sont prêts à collaborer avec la Polynésie pour le développement de nouvelles technologies écologiques."



Hiria Ottino : "Il faut voir à quoi va ressembler le monde en 2050. Je crois qu'il y a un vrai clivage entre les mondialistes et les nationalistes dont on ne parle pas aujourd'hui, mais je pense que ce sera une clé de la question. Il y a l'option occidentale, dirigée par le G7 avec toutes les lois occidentales qui s'appliquent, avec une forme d'uniformisation des langues, des cultures et des lois où les nations disparaissent. En face il y a un nouveau bloc qui se met en place à travers les Pays émergents et la Route de la soie, pour créer une sorte de société multipolaire.

Si on choisit la voie de la mondialisation, on ira vers une très grande intégration et en 2050 il ne restera rien de notre culture, plus que du folklore pour touristes, des cocotiers et du sable blanc. Avec l'autre voie, nous serions une nation beaucoup plus forte où on aurait plus de possibilités de conserver notre identité, mais aussi avec des choix d'investissement plus forts. C'est un danger de baser notre économie entière sur le tourisme, où nous n'avons aucun levier sur ce qu'il se passe à l'extérieur. Il faut développer des nouvelles industries. Par exemple l'aquaculture pour lutter contre la surpêche. Mais je vois toujours une Polynésie ouverte sur l'étranger, où les investissements sont autorisés."