Que proposent les candidats à la présidentielle pour le fenua ?

La candidate "des travailleurs" s’attache à défendre les "exploités de France et d’Outre-Mer". En précisant que la situation du monde du travail y est "encore plus difficile qu’en Métropole". Son programme se fonde sur "les besoins vitaux de la population laborieuse, salariés, chômeurs, retraités" en réclamant un emploi et un salaire décent pour tous. La candidate de Lutte Ouvrière veut un "emploi et un salaire décent pour tous".



Concernent l'indemnisation des victimes des essais nucléaires, "la caractérisation choquante de «caractère négligeable » des essais nucléaires dans l’apparition de certaines maladies a été supprimée, ce qui permettra une plus large indemnisation des victimes", souligne Nathalie Arthaud. "Mais tout le passé montre que la vigilance doit rester de mise et que ce combat est loin d’être terminé." Concernant l'emploi, La candidate de LO souligne que "La jeunesse doit pouvoir se former à l’égal de celle de l’hexagone à tous les savoirs, à toutes les sensibilités et à tous les métiers. Elle doit trouver également un travail, bénéficier des services publics, d’activités sportives et culturelles, bref d’un avenir digne de ses aspirations et de ses capacités."



Au sujet du statut de la Polynésie, elle précise : "En tant que communiste, je reconnais bien sûr aux peuples qui en expriment le souhait le droit de choisir la forme de gouvernement qu’ils désirent, y compris en se séparant de la France. Il est difficilement concevable que la politique de ces territoires restent pour l’essentiel dépendante des choix effectués à l’autre bout de la terre dans les ministères parisiens. Mais en tant que communiste toujours, je milite pour une société débarrassée des frontières et de l’exploitation où les peuples pourront s’associer, coopérer et circuler librement sur la base la plus large possible. Et pour cela, il faudra avant tout se débarrasser de la domination exercée par la bourgeoisie et les capitalistes. En Polynésie comme ailleurs."



Soutien : Nathalie Arthaud n'a pas de soutien officiel en Polynésie française