Qualif. Coupe du Monde U17 : Présentation du milieu de terrain des Tama Ura !

Eddy Kaspard est un jeune milieu de terrain qui évolue à Tefana. Ce droitier d’1m74 pour 69 kg est un grand fan de la superstar Paul Pogba. Sa principal qualité en tant que footballeur est basée sur sa technique. Par contre il travail sa vitesse pour sans cesse s’améliorer. C’est un honneur pour lui de faire partie de la sélection de Tahiti Nui U17, et il est prêt à mener son équipe le plus loin possible ! Les valeurs qui lui tiennent à coeur sont le fair-play et la victoire.



Kavai’ei Morgant, 15 ans



Kavai’ei Morgant est un jeune milieu de terrain qui évolue lui aussi à Tefana. Ce droitier d’1m77 pour 71 kg est particulièrement admiratif des meilleurs joueurs à son poste tels que Pogba, Modric, Coutinho, Rabiot ou encore Renato Sanches. Ce fan de l’AS Saint Etienne est un joueur puissant doté d’une bonne vision du jeu. Cependant il travaille encore sur sa vitesse, son endurance et son jeu long pour être un meilleur joueur. C’est un honneur pour lui de représenter son île, et il est persuadé que le 11 février toute l’équipe sera prête ! Les valeurs qui lui tiennent à coeur dans le foot sont la victoire , le dépassement de soi , la rigueur, se faire mal pour les copains et l’amour du maillot.



Moanahau Lai, 16 ans



Moanahau Lai est un jeune milieu qui évolue sur l’île soeur dans le club de Temanava. Ce fan de Cristiano Ronaldo et Sergio Ramos est très agressif dans le jeu, ce qui est bien pour son équipe. Par contre il travail sa vitesse et sa vision du jeu pour s’améliorer. Pour lui être sélectionné pour représenter son pays lui donne envie de tout donner sur le terrain. Les valeurs qui lui tiennent à coeur sont la victoire et le dépassement de soi.



Diego Araneda, 16 ans



Diego Araneda est un jeune joueur qui évolue au club de Tefana.



Hitiora Hanere, 15 ans



Hitiora Hanere est un jeune milieu de terrain qui évolue au club de Tiare Anani à Moorea. Ce droitier d’1m79 pour 59kg est un fan inconditionnel du Real Madrid et de Cristiano Ronaldo. Joueur attentif et vif d’esprit doit cependant encore travailler sur sa vitesse pour être un meilleur footballeur. Il est content et honoré de pouvoir participer à ce tournoi de qualification et souhaite allez le plus loin possible dans cette compétition. Dans le sport il aime la vie en groupe, l’esprit d’équipe, la victoire, le travail et le fair-play.



Terai Bremond, 16 ans



Terai Bremond est un jeune milieu de terrain qui évolue au centre de formation du Toulouse Football Club en Métropole. Ce droitier d’1m82 pour 73kg est un fan du buteur blaugrana. Joueur puissant, technique et tactique, il doit encore travailler sur son cardio pour être meilleur. Il est fier de représenter son pays et va tout donner sur le terrain. Il est totalement confiant pour la compétition. Les valeurs qui lui sont chères sont le respect, le dépassement de soi et la volonté de gagner !

