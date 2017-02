Qualif. Coupe du Monde U17 : Focus sur les défenseurs des Tama Ura !

Pour gagner leur ticket d’entrée, les jeunes « Tama Ura » devront remporter le tournoi qualificatifs qui se déroulera au Fenua du du 11 au 24 février 2017 dans les stades de Pater et de Mahina. Ainsi après les attaquants et les milieux de terrain, cette semaine c’est un focus sur les défenseurs :



Herearii Kohumoetini est un jeune défenseur gauche qui évolue à Taiarapu.



Lawrentz Loska est un jeune défenseur droit qui évolue à Central.



Ariimoana Taaroamea, 16 ans



Ariimoana Taaroamea est un jeune défenseur central qui joue à Arue. Ce droitier d’1m83 pour 71 kg est un grand fan de Tamatoa Tetauira de l’As Dragon au niveau local, et de Varane et Ramos au niveau international. Ses principales qualités en tant que footballeur sont de remporter souvent ses duels défensifs, d’avoir une bonne technique générale et de bien se remplacer dans le jeu ! Par contre il travaille encore son efficacité offensive et sa constance pour être toujours au même niveau. C’est un honneur pour lui d’être sélectionné et il fera tout pour mener son équipe le plus loin possible ! Les valeurs qui lui tiennent à coeur sont la rigueur, le dépassement de soi, l’amour du maillot, l’honneur mais surtout la victoire !



Taumihau Tehaamoana, 15 ans



Taumihau Tehaamoana est un jeune défenseur central qui joue à Tefana. Ce droitier d’1m81 joue au football depuis l’âge de 6 ans. Ce fan de l’international français Paul Pogba est reconnu pour sa puissance dans les contacts. Cependant il doit encore travailler son endurance pour affiner son jeu. Lui qui rêve de jouer à la Juventus de Turin, se dit très honoré de porter le maillot polynésien et fera tout pour que son équipe se qualifie pour les championnats du monde en Inde.



Giovanni Booene, 15 ans



Giovanni Booene est un jeune défenseur gauche qui évolue à l’As Vénus. Ce gaucher d’1m82 pour 72kg est un grand fan du prodige Blaugrana Lionel Messi. Joueur attentif et intelligent dans le jeu, Giovanni doit encore travailler son pied droit et surtout la gestion du stress durant le match. Il est fier de porter le maillot de la sélection et se sent prêt à 100% pour disputer le tournoi de qualification au Fenua. Les valeurs qui lui tiennent à coeur sont l’esprit d’équipe, le fair-play et la victoire !



Tohivea Haring, 15 ans



Tohivea Haring est un jeune défenseur droite qui évolue à l’As Vénus. Ce droitier d’1m72 pour 62kg est un grand fan du Bayern de Munich, et de l’As Vénus bien sûr. Ce jeune joueur s’inspire du jeu de Varane, et comprend assez vite les consignes données par le coach. Cependant il doit encore travailler son pied gauche et surtout son cardio pour être un meilleur joueur. C’est un honneur et un plaisir de jouer pour son pays et il se sent prêt à 100% pour disputer le tournoi de qualification au Fenua. Les principales valeurs qu’il aime dans le foot sont le dépassement de soi, la victoire et le fair-play.



Bryand Tetuanui est un jeune défenseur droite qui évolue à l’As Aorai.



Découvrez la semaine prochaine la présentation des gardiens de but, juste avant le début de la compétition.



