Pyongyang probablement capable de frapper la Californie sous deux ans

Séoul, Corée du Sud | AFP | mardi 10/07/2017 - La Corée du Nord sera probablement capable d'envoyer sous deux ans en Californie un missile doté d'une charge de 500 kg, a estimé mardi un expert, une semaine après le premier tir réussi d'un missile intercontinental (ICBM) par Pyongyang.

Le leader nord-coréen Kim Jong-Un a affirmé la semaine dernière que l'essai du 4 juillet, jour de la fête nationale américaine, était un "cadeau" aux "salauds d'Américains".

Ce succès technologique rapproche Pyongyang de la réalisation de son objectif, qui est d'être en mesure de menacer le territoire continental américain du feu nucléaire.

Des experts pensent que le missile Hwasong-14 tiré mardi dernier pourrait avoir une portée de 8.000 km et être par conséquent en mesure d'atteindre l'Alaska ou Hawaï.

"Si le Hwasong-14 est assemblé comme nous pensons qu'il l'est, il doit probablement pouvoir faire mieux quand tous les défauts sont corrigés", a déclaré John Schilling, expert de l'organisation "38 North", qui dépend de l'université John Hopkins à Washington.

Il a estimé que cette portée pourrait être de 9.700 km avec une charge de 500 kg.

"Les Nord-Coréens n'y arriveront pas demain. Mais ils y arriveront probablement un jour", a ajouté M. Schilling.

Avec "un an ou deux d'essais et de développement supplémentaires", a-t-il ajouté, "il deviendra probablement un missile qui peut porter avec fiabilité une tête nucléaire sur des cibles de la côte ouest, possiblement avec suffisamment de précision pour détruire des cibles militaires comme des bases navales", telles que celle de San Diego, en Californie.

Depuis l'arrivée au pouvoir de Kim Jong-Un fin 2011, la Corée du Nord a considérablement accéléré le développement de ses programmes nucléaire et balistique, pourtant interdits par la communauté internationale.

La Corée du Nord a réalisé cinq essais nucléaires depuis 2006, dont deux depuis janvier 2016.