Punaauia : une voiture fait un tonneau et finit sur le toit

PUNAAUIA, le 3 juin 2017 - Cet après-midi, un accident de voiture a eu lieu sur la commune de Punaauia, au PK 9. Une voiture a heurté un parapet et s'est retournée sur le toit.



Plus de peur que de mal pour le conducteur du véhicule. En début d'après-midi, une voiture a fini sa course sur le toit. L'accident s'est produit au PK 9 à Punaauia. Alors qu'il circulait dans le sens Punaauia-Papeete, le conducteur de la voiture s'est endormi. Il a heurté un parapet sur le côté de la route ce qui a provoqué le retournement de la voiture. Celle-ci s'est retrouvée sur le toit.



L'accident n'a fait aucun blessé, ni même le conducteur qui a été pris en charge par les sapeurs-pompiers.



Aucune trace d'alcool ni de stupéfiant n'a été retrouvée chez le conducteur, un homme âgé de 64 ans.



La circulation a été perturbée pendant quelques temps.