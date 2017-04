Protection des lagons : coup de pouce financier pour 10 associations

PAPEETE, le 6 avril 2017. Dix associations ont chacune reçu 500 000 Fcfp de la fondation Pew. Ces associations venant de différents archipels ont des projets pour préserver le lagon.



Pew et la Fédération des associations de protection de l’environnement (Fape) de Polynésie française ont lancé en décembre 2016 un appel à projets pour les personnes s'impliquant dans la protection des lagons. Vingt-neuf projets ont été présentés. Dix d'entre eux ont été récompensés et ont reçu chacun 500 000 Fcfp de la fondation Pew.

Pew et la Fape sont très attachés à la promotion des valeurs culturelles et à la participation citoyenne à la préservation des écosystèmes. Des projets rassemblant ces différents aspects ont donc récompensés.

Voici les initiatives primées :



Vaitemarama

L'association Vaitemarama organise un concours de danse sur le thème du rahui à Rurutu pour une participation au Heiva à Tahiti en 2018.



Sacré-Cœur

L'établissement scolaire du Sacré-Cœur de Taravao va mettre en place une consultation pour une gestion durable du lagon et un projet d'aire marine éducative pour la presqu'île. Ce projet touchera les élèves de la maternelle à la seconde. Des outils pédagogiques bilingues seront aussi réalisés.



Te Ui Tama

L'association Te Ui Tama no Rangivavae mène des actions didactiques destinées aux habitants de l'île et pour la promotion du patrimoine naturel et culturel pour l'accueil d'écotouristes à Raivavae. Elle a ainsi déjà encadré à plusieurs reprises des éco-touristes venus de Suisse pour un mois sur l'ile !



Paruru te tairoto Haapu

L'association Paruru te tairoto Haapu organise des actions de sensibilisation au rahui auprès de différents publics.



Colibris

L'association Colibris prévoit de faire des actions de sensibilisation à Raiatea sur les impacts des actions de l'homme sur le milieu lagonaire et notamment sur le problème de déversement de terre dans le lagon après les pluies.



Erai te toa no Avera

L'association Erai te toa no Avera organise toutes sortes d'évènements autour du thème du rahui et prévoit de réaliser un dictionnaire des espèces marines en langue Rurutu.



3D carré

L'entreprise 3D Carré souhaite créer un serions game, un jeu vidéo éducatif, sur le thème du rahui. Ce jeu sera destiné aux élèves du fenua.



Tamarii Pointe des pêcheurs

L'association Tamarii Pointe des pêcheurs poursuit son travail de restauration des coraux du lagon de Punaauia et présente les contes légende de la pointe des pêcheurs.



Fatu Fenua no Makatea

L'association Fatu Fenua no Makatea, qui a rejoint récemment la Fape, souhaite mettre en place un suivi et une sensibilisation pour la préservation de la tortue et du maoa (gros bigorneau) à Makatea.



Green Polynesian

Le jeune Jonathan prévoit de parcourir les différents archipels de la Polynésie française pour rencontrer les jeunes et les interroger sur le thème du rahui. Il recueillera ces témoignages avec un smartphone et une petite caméra. Ces vidéos seront ensuite mises en ligne sur les différents réseaux sociaux.