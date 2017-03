Protection des animaux : une alliance pour faire bouger les lignes

"Aujourd'hui, il y a plusieurs problèmes : il y a de plus en plus de divagation des animaux sur la voie publique. Par-dessus cela, il y a eu la crise, les gens n'ont plus les moyens de donner à manger à leurs animaux et encore moins de les soigner. Quant à l'euthanasie, c'est très rare. J'entends souvent les gens dire que ça fait honte d'emmener les chiens ou les chats chez le vétérinaire… "

"Nous souhaitons mettre sur pied un programme clés en mains pour l'éducation nationale. Il s'agirait d'un projet pédagogique pour les enfants, de manière à susciter chez eux, une forme d'empathie",

"Il faut que les choses commencent à bouger d'ici trois ans et que des actions concrètes soient faites d'ici cinq ans."

Carole Couturier espère ainsi améliorer la donne en termes de communication et d'information auprès de la population.Autre problème selon la présidente du collectif : l'impunité à l'égard des maltraitants et l'immobilisme des politiques. "Les autorités ne font rien… Encore faut-il que les plaintes soient enregistrées! On se rappelle tous de l'exemple du chien Blancblanc égorgé par son maître mais depuis rien n'a changé !"Le collectif va démarrer un autre grand chantier : une restructuration au niveau législatif. Plusieurs lois et arrêtés évoquent déjà l'objet de la condition des animaux domestiques. Pour exemple, l'article 4 d'un arrêté du conseil des ministres datant de 2009 relatif aux conditions de détention des carnivores domestiques et des animaux de compagnie spécifie : i["Les animaux doivent être maintenus en bon état de santé et d'entretien. L'élevage, la garde ou la détention de ces animaux ne doit entraîner […] aucune souffrance évitable, ni aucun effet néfaste sur sa santé."]iLes efforts du collectif s'orienteront aussi vers la justice afin d'inciter à réprimander et condamner les gens qui maltraitent leurs animaux. En matière de prévention, l'Arpap prévoit aussi de s'adresser aux enfants.précise Carole Couturier. Pour atteindre tous ces objectifs, la formation sera primordiale. Le collectif travaille aussi sur ce point.L'Arpap se donne l'année pour se structurer, trouver ses membres et ses partenaires.