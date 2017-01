Projet de cité flottante : Jean-Christophe Bouissou à San Francisco pour signer le protocole d'accord

PAPEETE, le13 janvier 2017 - Jean-Christophe Bouissou, actuel ministre du Tourisme et porte-parole du gouvernement, est actuellement à San Francisco, aux Etats-Unis. Il rencontre les dirigeants de la Seasteading Institute pour signer le protocole d'accord concernant le projet de cité flottante.



Le 25 décembre dernier, la Seasteding Institute, une organisation non gouvernementale, annonçait la venue de Edouard Fritch à San Francisco pour signer le MOU (abréviation de Memorantum of Understanding ce qui signifie protocole d'accord).



L'ONG californienne envisage, au cours de la prochaine décennie, de développer des villes flottantes à travers les océans du monde. Après plusieurs années d'études, l'organisation non-gouvernementale a finalement décidé d'installer son projet au fenua.



Les initiateurs du projet ont rencontré les autorités polynésiennes pour la première fois en septembre 2016. Lors du conseil des ministres le 30 novembre dernier, le président a été mandaté pour signer le protocole d'entente (MOU).



Ce dernier n'a cependant pas pu se rendre sur place aujourd'hui pour cause de remaniement ministériel.



Jean-Christophe Bouissou, pour l'heure ministre du Tourisme et porte-parole du gouvernement, qui a fait le déplacement à sa place. Il a pris l'avion hier soir pour San Francisco. La signature devrait avoir lieu sous peu.



D'après Randolph Hencken, directeur exécutif de la Seasteading Institute, le coût de ce prototype est estimé entre 10 et 50 millions de dollars américains (entre 1 et 6 milliards Fcfp). L'ONG ne recevra aucune aide financière du Pays.