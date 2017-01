Projet d'île flottante : mise à l'eau prévue en 2018

PAPEETE, le 16 janvier 2017 - Vendredi 13 janvier, un protocole d'accord a été signé entre le gouvernement polynésien et le Seasteading Institute. Les études de faisabilité ont commencé. L'organisation prévoit de lancer son prototype dans un an.



"C'est l'aboutissement de huit ans de travail" , se réjouit Marc Collins, collaborateur associé au Seasteading Institute, trois jours après la signature du protocole d'accord entre le groupe et le gouvernement polynésien sur un projet d'île flottante au fenua.



L'organisation non gouvernementale californienne rassemble des experts et des investisseurs qui ont pour objectif de développer des cités flottantes en s’appuyant sur des technologies innovantes et écologiques. Ces plateformes flottantes modulaires peuvent être propices à l’implantation de résidences ou d’activités économiques comme des parcs d’affaires, des activités aquacoles ou encore des instituts de recherche.



Après une première prospection au fenua en septembre dernier, le Seasteading Institute et le Pays ont signé un protocole d'accord. Cette signature va permettre aux dirigeants du Seasteading et à leurs investisseurs de faire des études sur le terrain afin de rendre compte de la viabilité, ou non, de leur projet. "Nous allons analyser tous les aspects de cette île flottante : économiques, environnementaux, sociétaux… Nous ne ferons pas ce projet en Polynésie sans les Polynésiens et sans l'aval du gouvernement" , assure Randolph Hencken directeur exécutif du Seasteading Institute.



Dernièrement, un vent de critiques et d'inquiétudes a soufflé sur le projet via les réseaux sociaux et les médias. "Ce projet pourrait être bénéfique pour la Polynésie au niveau local car les investisseurs vont emprunter l'aéroport, les routes et les hôtels. Pour notre projet, nous aurons besoin d'employer des locaux pour le faire fonctionner."