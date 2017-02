Projet d'île flottante: Seasteading cherche son chargé de com

PAPEETE, le 3 février 2017- L'annonce d'un projet d'île flottante en Polynésie a provoqué de nombreuses réactions de la part des commentateurs sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'interrogations, de questions, et, comme toujours lorsqu'un sujet est mal compris, de doutes et de critiques...Le sujet est en effet complexe et mérite d'être bien expliqué. C'est en tous les cas ce que semblent estimer les porteurs du projet qui se sont lancés ce vendredi dans la recherche d'un chargé de communication.Le candidat devra:Vivre en Polynésie Française.Parler Français, Anglais (Tahitien, plus un).Maîtriser les réseaux sociaux.Expérience en gestion d'événements.Être patenté (e).