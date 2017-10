Projection du film les saphirs au petit théâtre

PAPEETE, le 16 octobre 2017 - Comédie dramatique musicale australienne, Les Saphirs est sortie en 2012. Il raconte le succès grandissant de trois jeunes aborigènes partant en tournée au Viet Nam, loin de leur condition. À l’époque, les enfants étaient enlevés de leur famille pour être éduqué de "manière civilisée", un phénomène massivement pratiqué jusqu’en 1969.



L’histoire se déroule en 1968, en Australie, trois sœurs aborigènes : Gail, Julie, Cynthia et leur cousine Kay, sont découvertes par Dave, un musicien irlandais au caractère bien trempé, amateur de soul music.



Dave remanie le répertoire du groupe, rebaptisé "The Sapphires". Le groupe, et Dave devenu leur imprésario, se rend à une audition où les quatre filles sont engagées pour divertir les troupes américaines en guerre au Viêt Nam.



Dave organise une tournée dans les zones de guerre du Sud-Vietnam. Dans le delta du Mékong où elles chantent pour les marines, les filles déchainent les foules, esquivent les balles et tombent amoureuses.



Ce long métrage est une comédie dramatique musicale australienne réalisé par Wayne Blair natif d'Australie, ayant des racines aborigènes. Sortie en 2012, ce film raconte le succès grandissant de trois jeunes aborigènes partant en tournée au Viet Nam loin de leur condition. Car à l’époque les enfants étaient enlevés de leur famille pour être éduqué de "manière civilisée", un phénomène massivement pratiqué jusqu’en 1969.



La maison de la culture en partenariat avec le consulat général d’Australie à Nouméa présente le film cette année pour "faire un clin d’œil à nos cousins océaniens" !



