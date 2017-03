Projection de Moana en tahitien le 29 avril, place To'ata

PAPEETE, le 29/03/2017 - Cette version est très attendue, aussi bien par le public que par les enseignants. Depuis sa sortie en décembre dernier, le dessin animé rencontre un franc succès dans le monde. Aujourd'hui encore, il passionne toujours autant les petits et les grands, et la chanson "Bleu lumière" fait un carton auprès des jeunes et des moins jeunes. La version tahitienne de ce succès de Disney sera officiellement présentée au public le 29 avril, place To'ata, et l'entrée sera gratuite.



La version tahitienne de Vaiana, la légende du bout du monde sera présentée au grand public le 29 avril, place To'ata, une projection gratuite et offerte par Disney, à partir de 18 heures.



La traduction en tahitien a duré un mois. Une adaptation qui sera dédiée aux établissements scolaires du fenua, afin de rendre hommage à l'essence même de notre patrimoine culturel. " Le premier objectif de ce projet a été de le mettre en place pour rendre hommage à notre langue maternelle. Que cela donne envie aussi aux parents de pratiquer notre langue à la maison. L'association Te Pū Atiti'a a demandé à Disney la possibilité de traduire ce dessin animé en tahitien pour nos écoles, afin qu'il soit un outil indispensable dans l'apprentissage de notre langue. C'est un moyen aussi d'intéresser nos jeunes à cela, qu'il n'y ait plus de honte à parler dans notre langue. Si notre langue venait à disparaître, je me demande bien ce que nous deviendrions ? ", s'interroge Hinano Murphy, présidente de l'association Te Pū Atiti'a.



" Nous étions sept personnes à avoir travaillé sur la traduction de ce dessin animé. Nous avons plutôt fait en sorte de bien voir le mouvement des lèvres. Nous regardions quelles sont les dernières lettres qui sont prononcées, si le mot se terminait par un "o" eh bien, il fallait que l'on trouve un mot se terminant par cette lettre ", poursuit-elle.



Pour réaliser ce travail, Hinano Murphy et ses collègues ont travaillé sur la version anglaise de Moana. " On sait tous que le challenge, lorsque l'on traduit un film, est de respecter l'histoire du film. Donc, il a fallu que l'on fasse en sorte que les mots collent aux lèvres des personnages, et surtout qu'ils collent aussi à ce que disent les personnages en anglais ", explique Hinano Murphy.



Et c'est l'équipe de Disney qui a choisi ceux qui ont doublé les voix des personnages du dessin animé. On retrouve dans le rôle de Moana, Sabrina Laughlin, chanteuse bien connue au fenua. " Je pense qu'elle a été la première à avoir été sélectionnée par Disney, parce qu'elle a une belle voix que ce soit pour le chant et le parler. " Et pour le rôle de Maui, Ataria Firiapu, de Moorea, a obtenu les faveurs de la production américaine. " Mais pour les chansons, cela a été remis entre les mains d'un chanteur local. Après, on retrouve aussi Heimana Flohr pour la doublure du crabe Tamatoa, il y a eu aussi Steeve Reea, chanteur connu sur le fenua. Il y a eu aussi Warren Teaniniuraitemoana et Matani Kainuku pour la doublure de Tui, le père de Moana ", précise Hinano Murphy.



Si la version tahitienne est terminée, le travail n'a pas été de tout repos pour l'équipe de traducteurs. " Nos doublures ont vraiment dû s'investir pour bien jouer leur rôle. Il fallait qu'ils respectent le mouvement des lèvres, et je pense que ça a été le travail le plus dur. Et, durant l'enregistrement, il nous est arrivé de modifier nos phrases parce qu'elles étaient trop courtes ou trop longues. Étienne Raapoto se chargeait de bien écouter l'intonation, d'autres vérifiaient que tout se passait bien. Il est arrivé certains moments où les acteurs articulaient mal, comme nous le faisons au quotidien d'ailleurs. Mais puisque c'était un film qui est destiné aux écoles, donc nous avions voulu que tout soit bien fait et que les mots soient bien prononcés ", souligne la présidente de Te Pū Atiti'a.