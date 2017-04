Professionnels du numérique : la DGEN vous trouve un job

"Concernant les étudiants ça nous permet de voir quels sont ceux qui sont inscrits dans une filière digitale et qui vont bientôt rentrer. On s'intéresse à toutes les filières numériques ce soit en télécoms, programmation, design, architecture réseau… Un étudiant qui arrive au bout du questionnaire, peut indiquer quels sont les freins à son retour au fenua ce qui nous permettra d'adapter nos mesures. In fine, ça leur permettra aussi de trouver des stages ou des débouchés à leur arrivée. Et il y a des besoins. Un jeune qui sort de l'Ecole 42 a rempli le questionnaire et autorisé à transmettre son profil aux recruteurs intéressés. En quatre heures il a eu 10 propositions d'emploi !"

"On voit que malheureusement il y a trop de métiers liés à la communication et pas assez de professionnels dans les métiers techniques où la demande locale est la plus forte."

PAPEETE, le 10 avril 2017 -Mis en ligne le 27 mars sur DGEN.pf, le recensement des compétences digitales du Fenua a déjà recueilli plus d'une centaine de réponses. Il faut dire que les professionnels, qu'ils soient sur le Territoire ou qu'ils soient des Polynésiens exilés à l'étranger qui souhaiteraient revenir, comme les étudiants qui prendront le temps de remplir le questionnaire, profiteront de deux bonus intéressant : l'établissement de statistiques précises (et anonymes) sur les compétences présentes sur le territoire par rapport aux besoins, et surtout la possibilité de laisser la DGEN les mettre en contact avec les entreprises qui recrutent.La DGEN nous explique le questionnaire s'adresse à la fois aux professionnels freelance ou salariés, et à la fois aux étudiants.Les entreprises qui cherchent des professionnels du numérique peuvent contacter cette administration sur contact@dgen.gov.pf pour recevoir des profils polynésiens intéressants.Avec déjà un bon échantillon, de premières tendances émergent :Avis donc aux étudiants qui cherchent une filière et aux professionnels installés en métropole : la Polynésie recrute des codeurs !