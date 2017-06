Professeurs absents dans les collèges : les parents brisent le silence

Le président de l'association des parents d'élèves du collège Henri Hiro, à Faa'a, trouve pour sa part que l'absentéisme des professeurs est moins alarmant cette année que par le passé.



" Les professeurs sont absents tout au long de l'année et je ne trouve pas que cette année le collège soit plus touché que d'habitude. Il y a toujours des malades, mais c'est normal, je ne m'en plains pas. Ce n'est pas alarmant. En fait, la situation s'est même améliorée par rapport à l'an passé. Le climat est plus serein dans le collège depuis la rentrée dernière. Nous avons séparé les 6ème et 5ème des 3ème et 4ème et du coup, il y a beaucoup de perturbateurs. Nous avons réussi à identifier le problème et ainsi, nous avons pu y apporter des solutions. Du coup, je trouve qu'il y a beaucoup moins de professeurs absents que l'année dernière. C'est le jour et la nuit. Avant, même le personnel était absent. Aujourd'hui, il y a un retour à la normale. Il n'y a que trois ou quatre professeurs d'absents à l'heure actuelle. L'année dernière, c'était facilement le double ou le triple. Le gros problème en ce qui concerne les absences des professeurs, c'est le système de remplacement. Quand un professeur revient de maladie, c'est là qu'arrive le remplaçant en général. C'est la lenteur du système qu'il faut revoir !"