Prochaine installation du consulat de Chine à Paofai

PAPEETE, 6 février 2017 - Le gouvernement a évoqué lundi la mise à disposition d'une parcelle domaniale de 2412 m2, à Paofai, pour l'installation du nouveau consulat de la République populaire de Chine à Tahiti.



Cette terre domaniale, actuellement utilisée comme parking public, devrait être cédée sur la base d'un " bail de longue durée ", avec un " loyer modeste " a confirmé Jean-Christophe Bouissou, lundi, lors du point presse donné à l'issue du Conseil des ministres. " Je sais que le consul de Chine et les autorités chinoises sont très contents de cette avancée ", a aussi souligné le porte-parole du gouvernement.



Pour l'instant, le consulat de la République populaire de Chine est installé dans une vaste demeure de Punaauia, résidence Taina. Son déplacement à Papeete, boulevard Pomare, quartier Paofai, devra être formalisé par un acte conclu entre la Chine et la Polynésie française.



La Polynésie française souhaite développer durablement ses relations avec les Pays susceptibles de contribuer à son développement économique de manière active, par le biais d'investissements. La République populaire de Chine a manifesté au cours de ces dernières années, son intérêt pour la collectivité et ses potentialités de développement notamment dans les secteurs aquacole et touristique. Les prémices de ce nouveau partenariat ont permis la conclusion d’un accord avec les autorités de l’aviation civile chinoise en vue d’assurer la desserte aérienne régulière entre la Chine et la Polynésie française par les compagnies chinoises. L'atoll de Hao est le siège d'un ambitieux chantier de développement.



Les autorités consulaires chinoises sont le relais localement des investisseurs et des autorités administratives de la République populaire de Chine. Par le biais de la mise à disposition d'une terre permettant l'installation du consulat de Chine, la Polynésie française entend envoyer un signe fort aux autorités chinoises et s’inscrire dans une démarche de partenariat durable.