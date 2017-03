Procès de la plus grosse quantité d'ice jamais saisie au fenua : Jusqu'à 7 ans de prison ferme (MàJ)

PAPEETE, le 28 février 2017 - Dix prévenus, dont deux femmes, ont comparu toute la journée ce mardi pour un trafic d'ice en bande organisée entre la Polynésie française et les Etats-Unis. Jusqu'à 9 ans de prison ferme ont été requis par le parquet contre le boss de ce réseau.





Le 10 juillet 2015, au cours d'un contrôle de marchandises, la police des Douanes de Papeete découvrait 1, 565 kg d'ice caché et dispatché dans des déshumidificateurs d'air. Sa plus grosse saisie. Elle interpellait dans la foulée Raphaël C., directeur d'une société d'import-export, alors inconnu des services de police. Commence ici le démantèlement d'un trafic international à la mécanique bien huilée qui représente, du fait de son importance et de son organisation, une affaire exceptionnelle à l’échelle du territoire.



Suite à l'arrestation de Raphaël C., les services de police procèdent à la mise sur écoute de son entourage. Très rapidement, se dessinent les contours d'une organisation qui ne se limite pas à la seule saisie effectuée, mais relève véritablement d'un trafic réfléchi et organisé entre la Polynésie française et les États-Unis. Le 24 octobre 2015, alors que Raphaël C. est déjà en détention provisoire depuis des mois, la police, qui poursuit ses surveillances, parvient à intercepter 10 kilos de pakalolo en provenance de Raiatea et à destination de Papeete. C'est grâce aux animateurs de ce trafic plus local celui-là que tomberont une à une les têtes de proue de ce réseau avec, à la clé des investigations des forces de l'ordre, la trace de quatre importations d'ice entre Los Angeles et Papeete, pour un total final approchant les 2 kilos.



187 millions de francs d'amende



Quatre personnages centraux se détachent alors du dossier. Hormis Raphaël C. qui a aujourd’hui reconnu, outre ses activités d'importation, le blanchiment des sommes retirées de ce trafic d'ice via les comptes de sa société, il y a en premier lieu Bruno T.



Producteur notoire de pakalolo, trafiquant de stupéfiants bien connu et déjà condamné plusieurs fois par la justice, l'homme n'est autre que le principal financier et protagoniste de cette filière. Il y a en effet investi plusieurs millions de francs. Lui aussi était jugé détenu aujourd'hui.



Surgit ensuite le personnage de Renaud B., également titulaire d'un lourd passé judiciaire en matière de trafic de stupéfiants. A la tête du réseau et aux côtés de ces deux délinquants d'habitude, viendra enfin se greffer et de façon plus surprenante, Maimani E., une jeune femme juriste de formation qui résidait à l'époque en Californie et qui apparaît comme la principale pourvoyeuse de la drogue depuis les Etats-Unis. Elle aurait ainsi, et ce quatre fois de suite, fourni le réseau en cristal meth en contrepartie d'un peu de drogue qu'elle conservait pour elle-même et de rétributions financières modiques au regard des sommes brassées par ce trafic. Elle comparaissait libre aujourd'hui et le parquet a requis un mandat de dépôt à son encontre.



Rappelons que le gramme d'ice acheté quelques poignées de dollars de l'autre côté du Pacifique se revend jusqu'à 120 000 francs sur le marché local. La douane qui a, sur cette base, réclamé que les principaux prévenus soient condamnés à s'acquitter d'une amende record de 187 millions de francs.



Comme souvent dans les affaires de stupéfiants, plusieurs enquêtes s'entrecroisent et, telles des poupées russes, les seconds couteaux qui comparaissaient ce mardi n’étaient finalement que des petites mains qui, par amour pour certains et par appât du gain pour d'autres, ont fini par tomber en détruisant des preuves ou simplement lors des opérations de revente de la marchandise.



Des peines de 2 à 9 ans de prison ferme avec maintien en détention ou mandat de dépôt ont été requises par le parquet contre les principaux protagonistes du dossier, lors de cette audience tardive qui s'est terminée tard dans la soirée. Ils ont finalement écopé de peines de 2 à 7 ans de prison ferme, le mandat de dépôt pour Nuutania a été ordonné contre la pourvoyeuse de la drogue, qui comparaissait libre, condamnée à 5 ans de prison ferme.