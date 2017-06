Prisons dans les Outre-mer : Nuutania de nouveau pointée du doigt

Interview de maitre Thibaud Millet, avocat au barreau de Papeete, spécialisé dans la défense des détenus de Nuutania.



Maitre Millet assure la défense de plusieurs personnes détenues à Nuutania qui ont attaqué l'Etat français pour leur condition de détention. L'avocat réagit à la suite de l'avis de la commission.



Que pensez-vous de cet avis?



Cette commission envoie un message au garde des Sceaux et plus particulièrement au parquet général pour que cesse le recours massif à l'enfermement. Elle rappelle que le centre pénitentiaire de Tatutu risque d'entraîner de manière quasiment automatique une augmentation des emprisonnements pour aboutir très vite à une nouvelle situation de surpopulation carcérale. Ce phénomène a été observé ailleurs. Elle lance un signal d'alarme là-dessus. La commission dit que la prison n'est pas un moyen de lutte efficace contre la délinquance et qu'il faut privilégier les peines alternatives et renforcer les moyens d'aménagement de peines comme le placement à l'extérieur, dans des structures associatives ou d'Etat. C'est une des choses sur laquelle la commission met vraiment l'accent mais qui n'existe pas en Polynésie.



Dans son rapport, la commission revient sur les progrès réalisés en faveur de l'indemnisation des prisonniers. Qu'en pensez-vous?



Dans sa première recommandation, la commission salue la progression des recours compensatoires des recours indemnitaires. C'est rassurant de l'entendre dire, une fois de plus, surtout lorsqu'on se souvient des pressions exercées par certains services de l'Etat sur notre cabinet pour que ces recours ne voient pas le jour en Polynésie.



Cet avis constitue-t-il une arme de plus aujourd'hui?



Cela nous conforte dans notre combat. Je vois aussi que la commission signale la faiblesse des indemnités allouées aux détenus par rapport à la gravité de la violation du droit des détenus. J'espère que le juge administratif y sera sensible. Récemment, j'ai enfin réussi à visiter le centre pénitentiaire de Nuutania, j'ai pu me rendre compte personnellement de la situation dans laquelle se trouvent les détenus. Les violations des droits fondamentaux sont toujours en cours aujourd'hui à Nuutania : il y a toujours les mêmes problèmes de surpopulation, de promiscuité, d'insalubrité…



Le rapport souligne que les citoyens ne comprennent pas toujours que des prisonniers soient indemnisés pour leur condition de détention et il prend l'exemple d'un cas récent en Polynésie. Que répondez-vous à la population?



Ce combat n'est pas un combat pour obtenir des conditions confortables. Il s'agit d'obtenir un droit à la dignité essentiellement dans la perspective de leur réinsertion. C'est la meilleure garantie que l'on puisse avoir pour qu'ensuite ils se réinsèrent et qu'ils ne recommencent pas à commettre des délits. Cela passe aussi par la formation professionnelle. Là aussi, dans ce rapport, nous avons une critique très violente sur l'Outre-mer et notamment sur la Polynésie, par rapport à la formation professionnelle qui est très faible. Il y a un vrai problème de formation pour les détenus.



Combien de dossiers d'indemnisation suivez-vous à l'heure actuelle?



Nous avons une vingtaine de dossiers de détenus à suivre à l'heure actuelle. Nous avons une autre problématique : l'État ne paie pas les sommes auxquelles il est condamné. Il y a plusieurs dossiers pour lesquelles l'indemnisation n'a pas été versée.



Que pensez-vous qu'il va advenir de cet avis?



Cela fait des années que nous avons des rapports de parlementaires et de différents organes de la République qui tirent la sonnette d'alarme sur la politique du tout carcéral, sur la surpopulation, sur les conditions indignes de détention, sur l'absence de droit à la santé en prison… Il y a peu de réactions derrière malheureusement. Politiquement, ce n'est pas un sujet qui passionne les foules et qui est très porteur pour les hommes politiques. Notre crainte, c'est qu'il n'y ait pas vraiment de réactions jusqu'à ce qu'il y ait des sanctions. C'est pour cette raison que nous avons opté pour cette manière de procéder. Nous avons l'impression qu'il n'y a que les sanctions financières qui fonctionnent.