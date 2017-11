Prison ferme pour le vol de l'arme d'un gendarme

A la barre, l’auteur du vol, qui est sans domicile fixe depuis de nombreuses années, a reconnu les faits. Particulièrement nerveux lors de l’audience, le jeune homme a indiqué qu’il n’avait pas reçu d’argent en échange de l’arme mais seulement une télé et « un peu de paka. » Regrettant unanimement un acte stupide, les trois autres prévenus ont également reconnu les faits, se confondant cependant dans des explications un peu floues. Tous étaient consommateurs de stupéfiants.



Lors de ses réquisitions, le procureur de la République a évoqué la gravité des actes : « dans cette affaire, l’arme est un véritable mistigri (..) Elle est volée puis donnée à M. T, le receleur en chef, connu sur la place (…) C’est un fait gravissime qui est nouveau sur le territoire (…) Les profils des prévenus laissent apparaître de lourds antécédents. » A l’encontre de l’auteur du vol, 4 ans de prison ferme ont été requis. Le représentant du ministère public a ensuite requis : 3 ans de prison ferme contre le premier receleur et des peines de 2 ans de prison ferme à l’égard des deux autres prévenus.



L’avocat de l’auteur des faits, Me Sinquin a invoqué le désœuvrement de son client : « Ce soir-là, il avait consommé de l’ice, du paka et de l’alcool. Il est à la rue depuis de nombreuses années, dans l’abandon et la solitude (…) Il s’agit d’une marginalisation, d’une dérive et l’on doit s’interroger sur l’utilité d’une peine ferme. Et j’ajoute qu’il y a dans cette affaire l’extrême négligence d’un gendarme qui n’a pas sécurisé son arme et qui a permis la commission de ces faits gravissimes. »



L’auteur du vol a finalement été condamné à 2 ans de prison ferme. Les trois autres individus ont écopé de peines de prison ferme allant de 12 mois à 2 ans.