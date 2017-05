Présidentielles 2017: Suivez le second tour sur Tahiti Infos

PAPEETE, le 6 mai 2017: On vote depuis 8 heures ce matin en Polynésie française, sous un soleil magnifique. Si le match des Tiki Toa a retenu les Polynésiens à la maison au début, ( un grand bravo à nos champions qui se qualifient en finale au passage), les bureaux de vote ont commencé à accueillir les électeurs. Une première estimation de participation sera communiquée vers midi, puis vers 17 heures. le beau temps, le week end prolongé aura-t-il joué sur les taux de participation? on le saura ce soir...Dimanche, dès 7:30 nos équipes seront sur le "pied de guerre" pour vous faire vivre en direct le résultat final. Des réactions, des analyses, des tableaux, des résultats commune par commune, vous saurez tout en suivant Tahiti InfosQui de Macron ou de Le Pen l'emportera? pour le moment tout reste possible...Suivez nous sur www.tahiti-infos.com , sur nos applications mobiles et sur notre page Facebook