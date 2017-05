Présidentielle : première estimation du taux de participation

PAPEETE, le samedi 6 mai 2017 - Les électeurs sont appelés à voter pour le second tour de l'élection présidentielle ce samedi en Polynésie française. Selon une première estimation, la participation au second tour de la présidentielle s'élève à 24,71 % à la mi-journée.



Week-end de trois jours et temps radieux inciteront-ils les électeurs à fuir les bureaux de vote pour le second tour de la présidentielle? Ce samedi, en Polynésie française, les citoyens sont invités à choisir entre les deux candidats à l'Elysée : Emmanuel Macron et Marine Le Pen.



A midi, une première estimation du taux de participation a été communiqué par le haut-commissariat. Selon ces chiffres, 24,71% des électeurs se sont déplacés ce matin dans les bureaux de vote de Polynésie française.



Une estimation en baisse par rapport aux élections de 2007 et 2012.

En 2007, pour le second tour, à la même heure, le taux de participation était estimé à 27,44 %. En 2012, ce chiffre était de 26,85%.

Une deuxième estimation sera communiquée en fin de journée.



Pour le premier tour de cette élection présidentielle 2017, les chiffres définitifs faisaient état d'un taux de participation de 38,94 %, 10 points inférieurs à celui de 2012 (49,35 %).



Les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à ce soir 19 heures.