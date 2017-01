Présidentielle: Le Pen en tête, Fillon recule, Macron progresse (sondage)

Paris, France | AFP | jeudi 19/01/2017 - Marine Le Pen arrive en tête des intentions de vote au premier tour de l'élection présidentielle, devant François Fillon, en recul, puis Emmanuel Macron dont la progression se confirme, selon un sondage Ipsos-Sopra Steria publié jeudi.



Le candidat socialiste qui sortira de la primaire des 22 et 29 janvier, quel qu'il soit, serait mis hors course et distancé par le candidat de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, selon ce sondage réalisé pour Le Monde et le Cevipof (Sciences Po).



La présidente du Front national, avec 25 à 26% des intentions de vote, se qualifierait dans tous les cas de figure pour le second tour, de même que François Fillon (23% à 25%).



Mais le vainqueur de la primaire de la droite, qui était donné premier lors d'une précédente enquête en décembre, perdrait à présent trois ou quatre points, en fonction de l'identité du candidat socialiste et de la présence ou non de François Bayrou.



La dynamique enclenchée par Emmanuel Macron semble en revanche se confirmer: le candidat du mouvement En Marche! progresse de trois à quatre points, avec un plus bas de 17% si Manuel Valls représente le Parti socialiste et si François Bayrou se présente, et un maximum de 21% face à Arnaud Montebourg ou face à Benoît Hamon, sans François Bayrou.



Derrière Jean-Luc Mélenchon, qui recueille 13 à 15% d'intentions de vote, le candidat socialiste arrive cinquième: Manuel Valls à 9% (10% sans François Bayrou), en recul dans les deux cas de deux points, Arnaud Montebourg à 6% (ou 7%), Benoît Hamon à 7% (sans François Bayrou).



Enquête réalisée par internet du 10 au 15 janvier auprès d'un échantillon de 15.921 personnes inscrites sur les listes électorales, dont 10.986 certaines d'aller voter à l'élection présidentielle, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 0,3 à 1 point.



Les intentions de vote ne constituent pas une prévision du résultat du scrutin. Elles donnent une indication de l'état des rapports de force et des dynamiques au jour de la réalisation du sondage.