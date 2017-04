Présidentielle: Lassalle "heureux" et "sûr" de gagner

Paris, France | AFP | jeudi 19/04/2017 - Le candidat centriste à l'élection présidentielle Jean Lassalle s'est dit "heureux" jeudi d'avoir mené sa campagne, affirmant s'être senti plus "utile" qu'il ne l'avait jamais été au cours de sa vie publique.

"Je suis sûr qu'il y aura un berger président", a déclaré sur LCI Jean Lassalle, ancien berger, crédité dans les sondages d'un score avoisinant 1% des voix après avoir mené une campagne très axée sur la défense du monde rural.

"J'ai fait ce que j'ai pu. On se dit qu'on aurait toujours pu faire mieux, mais très sincèrement, avec les moyens que j'avais, je crois que je l'ai faite dans l'esprit dans laquelle je voulais la conduire", a raconté le député des Pyrénées-Atlantiques.

Il a dit s'être senti "totalement" à sa place pendant cette campagne. "J'étais même heureux. J'avais le sentiment d'être vraiment utile, peut-être plus que je ne l'ai jamais été dans ma longue vie publique", a-t-il témoigné.

"Je viens d'un territoire très éloigné qui me vaut cet accent, mais d'un autre côté, je suis le candidat qui connaît le mieux la France", a ajouté le député au fort accent béarnais, critiquant une "campagne minable", conduite par "de petits hommes politiques, des nains politiques".

Ancien compagnon en politique et ami de longue date du maire de Pau François Bayrou, il a déclaré que ce dernier ne l'avait "pas appelé" pour le féliciter pour sa campagne.

"Il ne peut pas le faire en ce moment. Il a fait un choix différent du mien et moi du sien", a-t-il affirmé, en faisant allusion au ralliement de François Bayrou au candidat du mouvement En Marche ! Emmanuel Macron. "Qu'il fasse sa route avec Macron, je lui souhaite du courage parce qu'entre centristes et Républicains ça n'a jamais été un long fleuve tranquille, si on ajoute la gauche caviar, chapeau", a-t-il ironisé.