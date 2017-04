Présidentielle : Jacquie Graffe milite pour le vote En Marche!

PAPEETE, 19 avril 2017 - Le maire de Paea doit annoncer ce mercredi publiquement son soutien à la candidature d’Emmanuel Macron au premier tour de l’élection présidentielle de samedi.



Après avoir appelé au vote François Fillon pour la primaire de la droite et du centre, Jacquie Graffe est aujourd’hui résolu à soutenir le candidat de centre gauche Emmanuel Macron, samedi pour le premier tour de l’élection présidentielle, comme l’ont révélé mardi nos confrères de TNTV.



" On est venu me demander d’aider. J’ai dit oui ", explique-t-il tout simplement en évoquant une récente discussion avec le syndicaliste Patrick Galenon. Le maire de Paea prévoit d’officialiser son soutien ce mercredi, lors d’une réunion publique organisée à 19 heures dans les locaux de sa mairie. Une seconde réunion publique est programmée jeudi soir à la mairie de Papara, à 19 heures.



" Certains électeurs se demandent pour qui voter samedi. Je leur expliquerai que dans ces communes où certains militent déjà pour le vote Fillon et d’autre pour Le Pen, moi, j’appelle à voter Macron ", souligne aussi le maire de Paea qui estime pouvoir rassembler 2000 suffrages derrière lui, entre le PK 19 et le PK 40, sur la côte ouest de Tahiti.



" Notre position est claire : on accepte tout le monde sauf le Front National ", explique Loïc Brigato, coordinateur de la campagne En Marche! pour la Polynésie française. Le comité de soutien local à la candidature d’Emmanuel Macron pour l’élection présidentielle est en discussion avec Jacquie Graffe " depuis une dizaine de jours " et se félicite de voir avec le rapprochement de l’édile de Paea, " le premier maire à opérer ce ralliement ".



Pour l’instant, pas question d’aborder ouvertement la perspective des élections législatives des 3 et 17 juin prochains. Patrick Galenon a annoncé fin mars qu’il envisageait d’être candidat, à condition d’obtenir l’investiture En Marche! sur la 2e circonscription électorale de Polynésie française où Jacquie Graffe se bat déjà depuis plusieurs mois pour imposer Tepuaraurii Teriitahi. Le mouvement politique d’Emmanuel Macron a annoncé qu'il ne donnerait pas d’investiture pour les législatives avant le 7 mai prochain.