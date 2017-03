Présidentielle : 109 parrainages pour Oscar Temaru

PARIS, le 17 mars 2017. Le Conseil constitutionnel a publié ce samedi les derniers parrainages validés. On connaît donc désormais la liste des candidats officiels à la présidentielle.



Le détail des parrainages permet de voir qu'Oscar Temaru a recueilli 109 parrainages. Un chiffre loin du minimum requis. Cette année, pour être officiellement candidat au suffrage de la présidentielle, les 23 avril et 7 mai (22 avril et 6 mai en Polynésie française), chaque prétendant devait être parrainé avant vendredi par au moins 500 élus de la République, issus d’au moins 30 départements ou collectivités d'outre-mer, et à raison d’au plus 50 par circonscription.



Oscar Temaru a donc reçu 109 parrainages : 55 venant de Polynésie française, 20 de Corse, 28 de Nouvelle-Calédonie, quatre de Guyane, un du Pas-de-Calais et un des Côtes d'Armor.



La lecture de la liste des parrainages polynésiens permet de voir que les 120 élus locaux, qui ont effectué un parrainage, ont principalement soutenu Oscar Temaru avec 55 soutiens, puis 35 voix pour Marine Le Pen, avec 23 voix pour François Fillon, puis deux soutiens pour François Asselineau. A noter qu'Alain Juppé, non candidat, a reçu cinq soutiens.



Onze candidats disputeront le premier tour de l'élection présidentielle le 23 avril, a annoncé samedi le Conseil constitutionnel après validation de la liste complète des parrainages.



Trois candidats - Philippe Poutou, Jean Lassalle et Jacques Cheminade - se sont qualifiés in extremis et rejoignent les huit premiers à avoir franchi le cap des 500 signatures: François Fillon, Benoît Hamon, Emmanuel Macron, Nicolas Dupont-Aignan, Jean-Luc Mélenchon, Nathalie Arthaud, Marine Le Pen et François Asselineau.