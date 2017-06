Présentation d’un outil statistique pour renforcer l’analyse du marché du travail

PAPEETE, 9 juin 2017 - L’ISPF et le SEFI ont présenté, vendredi, au vice-président Teva Rohfritsch et à la ministre en charge du Travail, Tea Frogier, un projet d’enquête sur l’emploi pérenne en Polynésie française. Cette enquête pourrait débuter dès l’année prochaine. Elle permettra un suivi régulier des grands indicateurs classiques du marché du travail, en complément des informations récoltées lors de l’opération quinquennale du recensement de la population.



Afin de renforcer l’analyse du marché du travail polynésien, l’Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF) et le Service de l’emploi, de la formation et de l’insertion professionnelles (SEFI), déjà engagés dans une démarche commune concernant les besoins en main d’œuvre (BMO), souhaitent poursuivre leur collaboration afin de compléter les outils déjà en place.



Les données collectées rendront possibles une analyse fine et régulière dans l’ensemble des archipels, des déterminants de l’emploi et du chômage, du retour à l’emploi ou encore de la mobilité géographique professionnelle.