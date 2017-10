Près de 600 kilos de cocaïne saisis au large de la N-Calédonie

Nouméa, France | AFP | mercredi 24/10/2017 - Près de 600 kilos de cocaïne ont été saisis dans la Zone économique maritime de la Nouvelle-Calédonie à bord d'un voilier, a indiqué mercredi le parquet de Nouméa.

Le bateau, dont la navigation suspecte a éveillé la curiosité des autorités, a été intercepté le vendredi 20 octobre par le bâtiment de la Marine Nationale B2M "d'Entrecasteaux".

"Ramené à quai à Nouméa lundi matin, les services des douanes y ont découvert 507 paquets pour un poids total de 578,650 kgs de cocaïne", a indiqué dans un communiqué le procureur de la République Alexis Bouroz.

Trois personnes de nationalité néérlandaise, polonaise et hispano-péruvienne ont été interpellées et placées en garde à vue.

La drogue a été détruite dans les fours de l'entreprise métallurgique, Société Le Nickel, à Nouméa.

Début août, 1,4 tonne de cocaïne, vraissemblablement destinées au marché australien, avait déjà été saisi à bord d'un bateau au large de l'archipel. Les quatre traficants d'origine lettone et lituanienne doivent comparaitre à Nouméa le 17 novembre.