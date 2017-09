Près de 200 enfants profitent de l'édition 2017 de la "Journée de la baleine"

PAPEETE, le 21 septembre 2017 - Depuis cinq ans, l'association Mata Tohora emmène sur l'eau des adolescents qui n'ont pas la chance de pouvoir voir les baleines dans leur milieu naturel. Cette année, l'institut d'insertion médico-éducatif a participé à la sortie sur Tahiti. Au total sur Tahiti, Moorea et Bora Bora, 200 jeunes vont profiter de la journée baleine en septembre et octobre en 2017.



" Une jeune femme en fauteuil roulant était des nôtres lundi ", rapporte Agnès Benet de l'association Mata Tohora. " C'était son anniversaire, elle m'a confié qu'elle était très contente de pouvoir venir sur le bateau, c'était pour elle un très beau cadeau ", ajoute Agnès Benet, émue.



Lundi, l'association a emmené sur l'eau près de soixante-dix enfants au départ de Papeete et de Taravao. Sept embarcations avec adolescents, accompagnateurs, infirmière, éducateurs sont allés à la rencontre des mammifères marins.



Les adolescents de l'IME sur l'eau



" Cette année, pour la première fois depuis que la journée de la baleine existe, nous avons emmené des jeunes de l'institut d'insertion médico-éducatif (IME). " Un institut avec lequel l'association devrait mener un projet éducatif sur le long terme à la suite de la sortie.



Grâce à cet événement, pendant une matinée, les adolescents vivent des instants d'exception. " On a vu deux baleines et deux baleineaux lundi ." Les bénévoles de l'association Mata Tohora profitent de l'occasion pour faire en plus de la sensibilisation et de l'éducation à l'environnent, la biodiversité.



Mata Tohora est née pour cette journée de sortie et de découverte baptisée journée de la baleine. Elle est proposée à l'attention d'enfants qui n'ont pas la possibilité de voir les animaux dans leur milieu naturel.



Près de 750 enfants en cinq ans



" En fait, je passais mes journées sur l'eau. J'avais, moi, popa'a, la chance de voir les mammifères marins dans l'océan ", explique Agnès Benet, biologiste marin. " Je rentrais en pensant à tous ceux qui n'avaient pas cette chance. " L'association a vu le jour officiellement le 11 novembre 2013.



Le rendez-vous a permis, la première année, d'emmener sur l'eau une cinquantaine d'enfants de SOS Village sur Moorea. Depuis, le nombre de bénéficiaires est croissant. Près de 150 de Tahiti et Moorea en 2014, idem en 2015, puis près de 200 en 2016 et 2017 avec les enfants de Bora Bora. Soit au total, près de 750 enfants. Deux autres journées sont prévues le mois prochains à Moorea et Bora Bora.