Premiers pas de la télémédecine en Polynésie

PAPEETE, le 9 août 2017 - Le lundi 31 juillet, la CPS et Fenua MedEx ont signé la première convention pour un projet de télémédecine sur le territoire polynésien. Alors que cela fait plus de 20 ans que le sujet apparaît comme un serpent de mer de l'organisation sanitaire locale, cette convention est le premier pas vers la concrétisation et la mise en place de la télémédecine en Polynésie.



Cela faisait 20 ans que cette ambition polynésienne était dans l'impasse, bloquée. " Mettre en place une télémédecine au service des soins primaires dans les archipels " est le sixième axe d’intervention et les orientations du Schéma d’organisation sanitaire 2016-2021 (SOS 2016-2021), alors que la télémédecine était déjà inscrite au SOS de 2002, la voie semble enfin se dégager.



En effet, le 2 juillet 2016, le ministère de la Santé et de la Recherche et la société Fenua MedEx signaient un contrat de projet pilote de médicalisation par la télémédecine pour l'atoll de Tetiaroa. Le 31 juillet dernier, au tour de la Caisse de prévoyance sociale de s’engager par convention, pour un an, avec cette même société. Cette signature ouvre enfin la voie à la télémédecine en Polynésie. " La convention va permettre à cette société d'avoir une assise bien plus solide pour pouvoir continuer à travailler et elle permettra à la CPS d'avoir une visibilité sur les actions de santé que cette société va mener à Tetiaroa ", indique le ministre de la Santé et des Solidarités, Jacques Raynal.



La télémédecine c'est un sujet qu'il connaît bien, puisqu'il est, avec Hervé Vergeaud et Cléo Mourareau, à l'origine du projet de Fenua MedEx. Il s'est retiré du projet lors de sa nomination en tant que ministre de la Santé et des Solidarités.



Cette forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication est particulièrement adaptée aux particularités géographiques de la collectivité. D'ailleurs, le Docteur Rogeau, télémédecin pour Fenua MedEx, ne comprend pas que la Polynésie soit à peine en train de se mettre à la télémédecine. " C'est l'outil idéal pour un territoire comme la Polynésie française. Je n'arrive pas à comprendre que ce ne soit pas déjà en place. Nous parlions déjà de télémédecine quand j'étais à la faculté en 2002… ça fait plus de dix ans. C'est une perte de temps incroyabl e", s'agace le médecin généraliste.



Les travailleurs en poste sur des sites isolés, comme au Brando, à Marutea Sud ou encore ceux de l'Aranui, de Nukutepipi… paient leurs cotisations sociales, mais n'ont pas accès aux soins. La dispersion des îles du territoire explique la situation et ce malgré un réseau de santé publique très présent dans les îles et les archipels. " C'est une sorte de péché par omissio n", analyse Hervé Vergeaud, actionnaire et infirmier coordinateur de Fenua MedEx. " Les employeurs ne savaient pas trop ce qu'il fallait faire. Ils se sont organisés à la débrouill e". Il ajoute, " Certains patrons on fait des demandes d'ouverture de dispensaire à la santé publique. Ils ont essuyé des refus parce que c'étaient des iles privées. C'est une situation qui s'est enkystée toute seule. En Polynésie, on estime à 800 le nombre de travailleurs sur site isolé n'ayant pas directement accès à un médecin. Que rien ne soit prévu pour ces gens, cela me semble un peu étrange ", conclut-il.