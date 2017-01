Première visite officielle du Chef de la Subdivision administrative des Iles-sous- le-Vent à Maupiti

PAPEETE, le 14 janvier 2017 - Raymond Yeddou, le Chef de la Subdivision administrative des Iles-sous- le-Vent a effectué vendredi 13 janvier sa première visite officielle à Maupiti.



Le chef de la Subdivision administrative des Iles-sous- le-Vent, Raymon Yeddou a été accueilli à Maupiti vendredi par le tavana de la commune, Woullingson Raufauore, ainsi que par les élus du conseil municipal.



Les élus ont pu présenter les dossiers et les problématiques particulières de l’île de Maupiti, commune située la plus à l’ouest de l’archipel de la Société. "M. Raymond Yeddou a souligné sa pleine disponibilité et sa volonté de poursuivre l’étroite collaboration des services de l’Etat. Cette visite été aussi l’occasion de faire le point sur l’important programme d’investissements en cours de réalisation dans la commune, financé par le Fonds Intercommunal de Péréquation (FIP) ou d’autres budgets opérationnels de l’Etat, et sur la mise en place de l’intercommunalité autour de la communauté de communes Hava’ i", indique le Haut-commissariat dans un communiqué de presse.



La question de l’alimentation en eau potable, une priorité pour l’île, où la desserte n’est pas optimale, a fait l’objet d’échanges approfondis." L’actualisation du schéma directeur de l’alimentation en eau potable (financée à hauteur de 80% par le FIP) pour laquelle l’Etat intervient par le soutien technique de la Direction de l’ingénierie publique du haut-commissariat, en tant que maître d‘œuvre, a été soulignée ", rapporte le communiqué de presse.



Ces visites ont permis d’échanger sur les opérations déjà financées et en cours de réalisation, telles que la reconstruction de l’école, d’un coût de 89,2 millions de FCFP (95 % FIP) ou l’acquisition de moyens visant à assurer une plus grande sécurité aux habitants de l’île tels l’achat d’un bateau d’intervention pour un montant de près de 6,3 millions de FCFP (80 % FIP et 20% Etat). Le Maire de Maupiti sera ainsi en mesure d’assurer pleinement son pouvoir de police administrative, notamment en matière de baignade, sur les nombreux motus qui entourent l’île.