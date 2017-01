Première sortie dans l'espace pour l'astronaute français Thomas Pesquet

Washington, Etats-Unis | AFP | vendredi 13/01/2017 - L'astronaute français Thomas Pesquet effectuait vendredi sa première sortie dans l'espace, accompagné par son collègue américain Shane Kimbrough: les deux hommes sont sortis de la Station spatiale internationale (ISS) pour effectuer des travaux de modernisation du système électrique de l'avant-poste orbital.



Les deux astronautes ont mis en route la batterie interne de leur scaphandre à 11H22 GMT, marquant le début officiel de leur expédition, avant d'émerger du sas de décompression de la Station, selon la Nasa dont la télévision retransmet en direct les images.



Ils ont mis en place et branché trois nouvelles batteries lithium-ion, pesant chacune près de 200 kilos et de la taille d'un réfrigérateur, au cours d'une sortie devant durer plus de six heures.



Pesquet, 38 ans, qui séjourne dans la Station depuis le 20 novembre, devient le quatrième Français à effectuer une sortie extra-véhiculaire et le onzième Européen.



Trois heures après le début de cette sortie tout se passait sans problème et les deux astronautes avaient terminé d'installer les trois batteries avec beaucoup d'avance sur l'horaire prévu, a indiqué un commentateur de la télévision de la Nasa.



Shane Kimbrough, 49 ans, commandant de l'équipage de l'ISS, avait déjà effectué une première sortie de 06 heures et 35 minutes la semaine passée avec sa compatriote Peggy Whitson, pour installer trois premières batteries.



Ces six nouvelles batteries, destinées à stocker l'électricité produite par les antennes solaires de la station, avaient été livrées à l'ISS en décembre par le vaisseau de fret japonais HTV. Elles remplacent des batteries à hydrogène d'ancienne génération.



Les nouvelles batteries devraient durer le temps de l'exploitation de la Station, soit au moins jusqu'en 2024.



L'ensemble de ce ballet orbital est orchestré depuis le Centre spatial Johnson à Houston, au Texas, notamment par l'Italien Luca Parmitano, un astronaute et ingénieur de l'ESA.



"Une sortie dans l'espace, c'est toujours extraordinaire. Il y a des risques", avait-il rappelé la veille.



Les sorties dans l'espace requièrent une préparation méticuleuse pendant des mois et une coordination parfaite de la part des nombreux experts formant les équipes de soutien au sol.